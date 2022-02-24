Turgut Özal Tıp Merkezinden Azerbaycanlı hekimlere organ nakli eğitimi

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Turgut Özal Tıp Merkezinde bugüne kadar 3 bin 200'ün üzerinde karaciğer nakli yapıldığını, geçen sene 231 başarılı nakille Türkiye ve Avrupa'da birinci, dünyada ikinci sıradaki yerlerini koruduklarını söyledi.

İnönü Üniversitesi ile Azerbaycan Tıp Üniversitesi iş birliğiyle çevrimiçi yapılan "7. Azerbaycan-Türkiye Organ Nakli Günleri"ne katılan rektör Kızılay, burada yaptığı konuşmada, Turgut Özal Tıp Merkezinde 20 yıldır karaciğer nakillerinin başarıyla gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Kızılay, "Bugün itibarıyla 3 bin 200'ün üzerinde nakil yapıldı. Geçen yıl ise 231 başarılı nakille Türkiye ve Avrupa'da birinci, dünyada ikinci sıramızı vurgulamış olduk. Hedefimiz bir yılda 500 ve üzeri nakil yapmak. Üniversitemizde Karaciğer Nakli Enstitümüz mevcut, 150 yataklı sadece karaciğer nakline münhasır hastanemiz var. Şimdi araştırma merkezlerini ekliyoruz." diye konuştu.

Prof. Dr. Sezai Yılmaz liderliğinde 100'ü aşan bir ekiple karaciğer nakillerinin gerçekleştirildiğini aktaran Kızılay, ekipte genel cerrahi, patoloji, radyoloji, enfeksiyon, gastroentoloji ile medikal onkoloji hocalarının bulunduğu belirtti.

20'den fazla ülke cerrahına eğitim verildi

Karaciğer Nakli Enstitülerinde eğitim almak için 20'den fazla ülkeden doktorun, cerrahın buraya geldiğini dile getiren Kızılay, "Eğitim süresi 6 ay veya 1 yıl olmak üzere, bazı hekimlerimizde 2 yıl ve üzerinde eğitim alarak ülkelerine döndüler. Orta Doğu ve Afrika ülkelerinden 3 cerrah eğitime devam etmektedir." dedi.

Azerbaycan Tıp Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Geray Geraybeyli ise daha önce İnönü Üniversitesi ile imzalanan protokol çerçevesinde mesleki birliktelik yapıldığını anlattı.

Açılış konuşmaların ardından moderatörlüğünü Azerbaycan'dan Prof. Dr. Nuru Bayramov ile Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz'ın yaptığı paneller gerçekleştirildi.