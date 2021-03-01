Son dakika haberleri... Turgut Özal Tıp Merkezi, Kovid-19 sürecinde de sağlık turizmine hizmet sunuyor

Sağlık turizminde isminden söz ettiren İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde aldıkları tedbir ve kesintisiz tedaviyle 24 ülkeden 211 hastaya hizmet verdi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, AA muhabirine, Türkiye'nin en büyük üniversite hastanelerinden Turgut Özal Tıp Merkezinin merhum 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Malatya'ya hediyesi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da merkezi çok büyük destek vererek büyüttüğünü kaydeden Kızılay, hastanenin her alanda yüksek başarılara sahip olduğunu ifade etti.

Kızılay, hastanenin bölge içinde ayrı bir öneme sahip olduğunu ve bazı alanlarda daha da ön plana çıktığını anlatarak, "İki alan var ki bu alanlarda Türkiye'nin gözbebeğiyiz, birisi organ ve doku nakli, diğeri ise kanser hastalarının tedavisi. Karaciğer naklinde Türkiye ve Avrupa'da birinci, dünyada ikinci olan bir hastaneye sahibiz. Burası şimdiye kadar 3 bine yakın karaciğer naklini üstün başarı ile gerçekleştirdi. Bini aşan başarılı kök hücre ve kemik iliği nakli yaptık. Türkiye'de ince bağırsak naklinin, pankreas naklinin yapıldığı tek merkez burası. Böbrek nakli, kornea nakli gibi diğer nakiller de devam ediyor." dedi.

"24 ülkeden 211 hasta"

Prof. Dr. Kızılay, sağlık turizmi noktasında Turgut Özal Tıp Merkezi'nin bilinirliğinin dünya genelinde arttığını ve her yıl yurt dışından kabul ettikleri hasta sayısında artışlar yaşandığını aktardı.

Sağlık turizminde önemli bir merkez olmayı amaçladıklarını anlatan Kızılay, şunları kaydetti:

"2016'da 18 hasta ile bir ön çalışma yaptık. Buradan elde ettiğimiz tecrübe ile 2017'de bir sağlık turizmi stratejisi belirledik. 4 yıl içerisinde 1055 sağlık turizmi kapsamındaki hastayı hastanemizde başarı ile tedavi ettik. 2020 yılı Kovid-19 nedeniyle bütün iletişimin, ulaşımın ülkeler arası transferlerin bazı aylarda durduğu, çoğunlukla yavaşladığı bir yıl oldu. Dolayısıyla bizim de sağlık turizminde geldiğimiz ileri seviyenin biraz daha azaldığı, daha gerisinde kaldığımız bir yıl oldu. Buna rağmen 2020 yılında 24 ülkeden 211 hastayı İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde başarı ile tedavi ettik."

Kızılay, kendilerine başvuran hastaların Türki Cumhuriyetler, Ortadoğu, Balkanlar, Avrupa ve Amerika'dan geldiklerini aktararak, bu hastaları organ nakli, kadın doğum, plastik cerrah, üroloji, kök hücre gibi 26 klinikte hizmet sunduklarını söyledi.

Oxford Üniversitesi hastanesinden kendilerine yönlendirilen bir hastaya da karaciğer nakli yaptıklarını ve taburcu ettiklerini belirten Kızılay, "Kovid-19 sürecinde bu kadar hastayı sağlık turizmi için kabul etmek, tedavi etmek ve göndermek önemli bir başarı. Bundan sonraki dönemde amacımız hastanemizin bu kapasitesini yurt dışında daha iyi tanıtabilmek." diye konuştu.

Kızılay, sağlık turizmi noktasında bir yılda 5 bin hastaya ulaşmayı hedeflediklerini ve bu kapsamda hizmete giren 217 yataklı onkoloji hastanesinin de kendilerine büyük bir katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine