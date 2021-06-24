Turgut Özal Mahallesinde kanalizasyon hattı olmayan sokak kalmadı
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Turgut Özal Mahallesinde kanalizasyon hattı olmayan sokak kalmadı

Turgut Özal Mahallesinde kanalizasyon hattı olmayan sokak kalmadı
Bültenler - Haberler | Güncel

MASKİ Genel Müdürlüğünün Şehzadeler ilçesine bağlı Turgut Özal mahallesinde yaptığı ana kanalizasyon hattı döşeme çalışması ile mahallede kanalizasyon hattı olmayan sokak kalmadı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde altyapısı eksik olan noktalarda yaptığı çalışmalarla eksiklikleri gidermeye devam ediyor. Bu kapsamda Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri Şehzadeler ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi 8'inci sokakta 40 metrelik ana kanalizasyon hattı döşeme çalışmasını tamamladı. Turgut Özal Mahallesi Muhtarı İsmet Bakşi, yapılan bu çalışma ile mahallesinde kanalizasyon hattı olmayan sokak kalmadığını belirtti.

"MASKİ, her sıkıntımızda gelip ilgileniyor, gidermeye çalışıyor"

Turgut Özal Mahallesi Muhtarı İsmet Bakşi, MASKİ Genel Müdürlüğünün daha önce de Turgut Özal mahallesinde kanalizasyon ve yağmur suyu kanallarını temizleyerek mahalledeki sorunları giderdiğini söyledi. Muhtar Bakşi, "Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e teşekkür ediyorum. Kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarımızı da bu hafta içerisinde temizlediler. Ciddi bir sıkıntıydı bunlar bizim için. Bundan sonra ya

Kaynak: Bültenler

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Turgut Özal Mahallesinde kanalizasyon hattı olmayan sokak kalmadı - Haberler
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