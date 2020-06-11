Turgut Özal Mahallesi'ne müjde!
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Turgut Özal Mahallesi'ne müjde!

Turgut Özal Mahallesi'nde yapılacak olan Kentsel Yenileme ve Dönüşüm Projesi Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilecek.

Turgut Özal Mahallesi'ne müjde!
11.06.2020 11:45 | Son Güncelleme: 11.06.2020 11:49

Projeyle ilgili değerlendirmede bulunan Bakan Murat Kurum, kentsel dönüşüm sürecinin Manisa Büyükşehir Belediyesiyle birlikte yönetileceğini açıkladı.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Manisa'ya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Bakanlık işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan Turgut Özal Mahallesi Kentsel Yenileme ve Dönüşüm Projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 600 konutluk Turgut Özal Mahallesi Kentsel Yenileme ve Dönüşüm Projesi hakkında değerlendirmelerde bulunan Bakan Murat Kurum, "Turgut Özal Mahallemizde Şehir Hastanesinin hemen yanında yine bir kentsel dönüşüm alanı var. 180 hak sahibi vatandaşımız var. Burada da Büyükşehir Belediyemizle birlikte bir kentsel dönüşüm sürecini yöneteceğiz. İnşallah bu alanda da çalışmalarımıza en kısa sürede başlayıp, vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız" diye konuştu.

Başkan Ergün, Bakan Kurum'a Teşekkür Etti

Manisa'nın geleceğini planlamak için büyük çaba sarf ettiklerini dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Bakanlık işbirliğinde gerçekleşecek proje için Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti.

Projenin Detayları Açıklandı

5393 Sayılı Belediye Kanununun 73. maddesine göre kentsel dönüşüm alanı ilan edilen Turgut Özal Mahallesi'nde yapılması planlanan Turgut Özal Mahallesi Kentsel Yenileme ve Dönüşüm Projesi 606 konuttan oluşuyor. Yaklaşık 260 milyon lira maliyetli projede sosyal tesis alanı, açık havuz, voleybol sahası ile açık ve kapalı otoparklar yer alıyor.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

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