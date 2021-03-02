Turgut Kazan kimdir? Turgut Kazan kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?
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Turgut Kazan kimdir? Turgut Kazan kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

02.03.2021 22:00 | Son Güncelleme: 02.03.2021 22:04
Turgut Kazan kimdir? Turgut Kazan kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Basın Konseyi Yüksek Kurul Üyesi Turgut Kazan Ekim 2012 itibarıyla İstanbul Barosu'nun Türkiye Barolar Birliği delegeleri arasında yer almaktadır. Turgut Kazan kimdir? Turgut Kazan kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Turgut Kazan hayatı ve biyografisi nedir?

Basın Konseyi Yüksek Kurul Üyesi Turgut Kazan Ekim 2012 itibarıyla İstanbul Barosu'nun Türkiye Barolar Birliği delegeleri arasında yer almaktadır. Turgut Kazan kimdir? Turgut Kazan kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Turgut Kazan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde..

TURGUT KAZAN KİMDİR?

Turgut Kazan (d. 1940, Adana). Türk avukattır.

1962 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. İstanbul Barosu'na kayıtlı olarak avukatlığa 1963 yılında başlamıştır ve halen avukatlık görevini sürdürmektedir. 1988-1996 yılları arasında 4 dönem İstanbul Barosu başkanlığı görevini yürütmüştür. Savunmasını üstlendiği eski Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner hakkında yazılan mektuba savcılığın işlem yapmamasını eleştirdiği için hakkında "3 yıl hapis ve meslekten men" cezası istemiyle dava açılmış ancak görevsizlik kararı verilmiştir. Halen Basın Konseyi Yüksek Kurul Üyesi Turgut Kazan Ekim 2012 itibarıyla İstanbul Barosu'nun Türkiye Barolar Birliği delegeleri arasında yer almaktadır.

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