Turgut Atakol Basketbol Turnuvası
Ümit milli erkek takımlar seviyesinde düzenlenen Turgut Atakol Basketbol Turnuvası'nın 22'ncisi İstanbul'da sona erdi.
Ümit milli erkek takımlar seviyesinde düzenlenen Turgut Atakol Basketbol Turnuvası'nın 22'ncisi İstanbul'da sona erdi.
Caferağa Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın beşinci maçında Türkiye, Litvanya'yı çekişmeli geçen maçın sonunda 85-82 yendi.
Ümit Milli Takım, turnuvayı 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle Sırbistan'ın ardından ikinci sırada tamamladı.
Türkiye, turnuvadaki ilk maçında Rusya'yı 69-57, ikinci karşılaşmada Letonya'yı 97-69 ve üçüncü mücadelesinde Karadağ'ı 59-52 yendi. Milliler, tek yenilgisini ise dün Sırbistan karşısında 83-81'lik skorla aldı.
Günün diğer maçlarında ise Karadağ, Rusya'yı 76-64, Sırbistan ise Letonya'yı 88-61 mağlup etti.