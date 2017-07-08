Ümit milli erkek takımlar seviyesinde düzenlenen Turgut Atakol Basketbol Turnuvası'nın 22'ncisi İstanbul'da sona erdi.



Caferağa Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın beşinci maçında Türkiye, Litvanya'yı çekişmeli geçen maçın sonunda 85-82 yendi.



Ümit Milli Takım, turnuvayı 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle Sırbistan'ın ardından ikinci sırada tamamladı.



Türkiye, turnuvadaki ilk maçında Rusya'yı 69-57, ikinci karşılaşmada Letonya'yı 97-69 ve üçüncü mücadelesinde Karadağ'ı 59-52 yendi. Milliler, tek yenilgisini ise dün Sırbistan karşısında 83-81'lik skorla aldı.



Günün diğer maçlarında ise Karadağ, Rusya'yı 76-64, Sırbistan ise Letonya'yı 88-61 mağlup etti.