Ümit milli erkek takımlar seviyesinde düzenlenen Turgut Atakol Basketbol Turnuvası'nın 22'ncisi İstanbul'da devam ediyor.



Caferağa Spor Salonu'nda düzenlenen ve 8 Temmuz'a kadar sürecek turnuvaya Türkiye'nin yanı sıra Sırbistan, Litvanya, Letonya, Karadağ ve Rusya ümit milli takımları katılıyor.



Organizasyondaki üçüncü maçında Karadağ ile karşılaşan Türkiye, müsabakayı 59-52 kazandı. Milliler, bu galibiyetle turnuvada 3'te 3 yaptı.



Ay-yıldızlılarda Berkan Durmaz 13 sayı, 9 ribaunt, Ömer Faruk Yurtseven 12 sayı, 4 ribauntla galibiyette önemli rol aldı.



Türkiye, turnuvadaki ilk maçında Rusya'yı 69-57, ikinci karşılaşmada ise Letonya'yı 97-69 yenmişti.



Turnuvada bugünkü diğer maçlarda ise Litvanya, Sırbistan'ı 78-65, Rusya ise Letonya'yı 65-56 mağlup etti.



Yarının programı



Tek devreli lig usulüne göre oynanan maçların ardından ilk sırayı alan takımın şampiyonluğa ulaşacağı Turgut Atakol Basketbol Turnuvası'nda yarın yapılacak maçların programı şöyle:



14.00 Karadağ-Letonya



16.30 Litvanya-Rusya



19.00 Sırbistan-Türkiye