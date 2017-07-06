Turgut Atakol Basketbol Turnuvası
Ümit milli erkek takımlar seviyesinde düzenlenen Turgut Atakol Basketbol Turnuvası'nın 22'ncisi İstanbul'da devam ediyor.
Ümit milli erkek takımlar seviyesinde düzenlenen Turgut Atakol Basketbol Turnuvası'nın 22'ncisi İstanbul'da devam ediyor.
Caferağa Spor Salonu'nda düzenlenen ve 8 Temmuz'a kadar sürecek turnuvaya Türkiye'nin yanı sıra Sırbistan, Litvanya, Letonya, Karadağ ve Rusya ümit milli takımları katılıyor.
Organizasyondaki üçüncü maçında Karadağ ile karşılaşan Türkiye, müsabakayı 59-52 kazandı. Milliler, bu galibiyetle turnuvada 3'te 3 yaptı.
Ay-yıldızlılarda Berkan Durmaz 13 sayı, 9 ribaunt, Ömer Faruk Yurtseven 12 sayı, 4 ribauntla galibiyette önemli rol aldı.
Türkiye, turnuvadaki ilk maçında Rusya'yı 69-57, ikinci karşılaşmada ise Letonya'yı 97-69 yenmişti.
Turnuvada bugünkü diğer maçlarda ise Litvanya, Sırbistan'ı 78-65, Rusya ise Letonya'yı 65-56 mağlup etti.
Yarının programı
Tek devreli lig usulüne göre oynanan maçların ardından ilk sırayı alan takımın şampiyonluğa ulaşacağı Turgut Atakol Basketbol Turnuvası'nda yarın yapılacak maçların programı şöyle:
14.00 Karadağ-Letonya
16.30 Litvanya-Rusya
19.00 Sırbistan-Türkiye