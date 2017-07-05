Ümit milli takımlar seviyesinde düzenlenen Turgut Atakol Basketbol Turnuvası'nın 22.'si, İstanbul'da devam ediyor.



Caferağa Spor Salonu'nda düzenlenen ve 8 Temmuz'a kadar sürecek turnuvaya Türkiye'nin yanı sıra Sırbistan, Litvanya, Letonya, Karadağ ve Rusya ümit milli takımları katılıyor.



Organizasyondaki ikinci maçında Letonya ile karşılaşan Türkiye, müsabakayı 97-68 kazandı. Milli takımda 20 sayı ve 11 ribauntla mücadele eden Ömer Faruk Yurtseven, galibiyette önemli rol oynadı.



Ay-yıldızlı ekip, ilk maçında ise Rusya'yı 69-57 mağlup etmişti.



Turnuvanın ikinci gününde oynanan diğer maçlarda ise Litvanya, Karadağ'ı 102-50, Sırbistan ise Rusya'y 94-70 yendi.



Yarının programı



Tek devreli lig usulüne göre oynanan maçların ardından ilk sırayı alan takımın şampiyonluğa ulaşacağı Turgut Atakol Basketbol Turnuvası'na yarın yapılacak maçların programı şöyle:



14.00 Rusya-Letonya



16.30 Litvanya-Sırbistan



19.00 Türkiye-Karadağ