Turgut Atakol Basketbol Turnuvası
Ümit milli takımlar seviyesinde düzenlenen Turgut Atakol Basketbol Turnuvası'nın 22.'si, İstanbul'da devam ediyor.
Ümit milli takımlar seviyesinde düzenlenen Turgut Atakol Basketbol Turnuvası'nın 22.'si, İstanbul'da devam ediyor.
Caferağa Spor Salonu'nda düzenlenen ve 8 Temmuz'a kadar sürecek turnuvaya Türkiye'nin yanı sıra Sırbistan, Litvanya, Letonya, Karadağ ve Rusya ümit milli takımları katılıyor.
Organizasyondaki ikinci maçında Letonya ile karşılaşan Türkiye, müsabakayı 97-68 kazandı. Milli takımda 20 sayı ve 11 ribauntla mücadele eden Ömer Faruk Yurtseven, galibiyette önemli rol oynadı.
Ay-yıldızlı ekip, ilk maçında ise Rusya'yı 69-57 mağlup etmişti.
Turnuvanın ikinci gününde oynanan diğer maçlarda ise Litvanya, Karadağ'ı 102-50, Sırbistan ise Rusya'y 94-70 yendi.
Yarının programı
Tek devreli lig usulüne göre oynanan maçların ardından ilk sırayı alan takımın şampiyonluğa ulaşacağı Turgut Atakol Basketbol Turnuvası'na yarın yapılacak maçların programı şöyle:
14.00 Rusya-Letonya
16.30 Litvanya-Sırbistan
19.00 Türkiye-Karadağ