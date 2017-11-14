Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ın Darbecilerce İnfaza Götürüldüğü Anlar Ortaya Çıktı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında darbecileri durdurmak için Jandarma Genel Komutanlığının Beştepeki Karargahına gelen Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Turgut Arslan'ın infaz edilmek için götürüldüğü anlara ilişkin fotoğraflar ortaya çıktı.

TOPLANTI SALONUNA ALINDIKLARI GÖRÜLÜYOR

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahındaki eylemlere ilişkin 244 kişi hakkında açılan davanın dosyasına, o gece kayıtta olan güvenlik kameralarına ait görüntülerin incelendiği bilirkişi raporu girdi. Bilirkişi raporunda yer alan fotoğraflarda, o gece darbecileri durdurmak için Karargaha giden TEM Daire Başkanı Turgut Aslan ile koruma polisinin darbeciler tarafından infaz edilmeye götürüldüğü anlar görüldü. Raporda, Aslan'ın koruma polisiyle birlikte Karargaha giriş yaptığı ve darbeciler tarafından derdest edildiği yer aldı. Fotoğraflarda, Aslan ve beraberindeki polislerin darbeciler tarafından toplantı salonuna alındığı görülüyor.



İNFAZA GÖTÜRÜLDÜ

Aslan ile koruması Hasan Gülhan, toplantı salonundan elleri ve gözleri bağlı bir şekilde sanıklar eski Kurmay Albay Ekrem Öktem ve eski Üsteğmen Mehmet Emin Deniz tarafından karargahtan dışarıya çıkarılıyor. Raporda, darbeciler tarafından yemekhane bölgesinin arka tarafına götürülen Aslan ve koruma polisinin burada infaz edildiği kaydedildi. Darbe girişiminin önlenmesinin ardından Karargahta arama yapan polisler, Aslan ve korumasını başından vurulmuş halde buldu. Aslan, uzun süre gördüğü tedavinin ardından yaşam mücadelesini kazanırken, koruması şehit oldu.