TÜRGEV'in burs başvuruları başlıyor
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TÜRGEV'in burs başvuruları başlıyor

TÜRGEV'in burs başvuruları başlıyor
Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız - Haberler | Güncel

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfının (TÜRGEV) burs başvuruları başlıyor.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfının (TÜRGEV) burs başvuruları başlıyor.

TÜRGEV'den yapılan açıklamaya göre, vakıf, 25. yılında başarı ve ihtiyaç burslarıyla kız öğrencilerin yanında olmaya, eğitim ve öğretim faaliyetlerini desteklemeye devam ediyor.

21 yurduyla kız öğrencilerin sadece barınma ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayan, aynı zamanda kişisel gelişimlerine de destek olan vakıf, konferans, seminer, atölye, platform çalışmaları, kariyer günleri, tecrübe paylaşım programları gibi birçok program ile bünyesinde barındırdığı kız öğrencileri, geleceğe ve meslek hayatına hazırlıyor.

TÜRGEV, 2021-2022 eğitim öğretim yılında burs kategorilerini 12'ye çıkararak farklı ihtiyaçları gözetiyor. Vakfın yurt dışı başarı bursu, lisansüstü araştırmacı yetiştirme bursları, ortaöğretim veya yükseköğretim burslarının yanı sıra, hafızlık yapan kız öğrencilere yönelik burslar gibi özel burs kategorileri bulunuyor.

2017-2020 yılları arasında 115 farklı üniversiteden 658 öğrenciye başarı barınma, 9 bin 224 öğrenciye ise ihtiyaç barınma burs desteğinde bulunan, farklı ülkelerde öğrenim gören 49 öğrencinin yurtdışı eğitimini destekleyen

vakıf, yeni burs başvurularını almaya hazırlanıyor.

Bu kapsamda TÜRGEV, ortaöğretim öğrencilerine yönelik başarı ve destek burs başvurularını 27 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında, yükseköğretim öğrencilerine yönelik burs başvurularını ise ağustos ayı içerisinde resmi web sitesi "turgev.org" adresi üzerinden alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız

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