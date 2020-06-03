TÜRGEV barınma hizmetlerinin kapsamını daraltıyor Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) hizmet modelinde değişikliğe giderek, barınma hizmetlerinin kapsamını daraltma kararı aldı.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) hizmet modelinde değişikliğe giderek, barınma hizmetlerinin kapsamını daraltma kararı aldı.

TÜRGEV'den yapılan açıklamada, barınma hizmetlerine ayrılan kaynak ve emeğin, gençlik ve eğitim hizmetlerine yönelik yeni ihtiyaçlara yönlendirilmesi fikriyle, yurt genelinde 25 yurt ile ilgili kapatma kararı alındığı bildirildi.

Açıklamada, "1996 yılından bu yana on binlerce kız öğrencinin eğitimine, barınma hizmetleri, eğitim faaliyetleri, ihtiyaç ve başarı bursları ile destek olan TÜRGEV, hizmet modelinde değişikliğe giderek barınma hizmetlerinin kapsamını daraltıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin eğitim çağındaki vatandaşlarına sağladığı yurt imkanlarının, yaygın ve standardize hale gelişi ve sivil toplum kuruluşlarının bu alandaki boşluğu başarıyla doldurmaları neticesinde TÜRGEV, barınma hizmetlerine ayrılan kaynak ve emeğin, gençlik ve eğitim hizmetlerine yönelik yeni ihtiyaçlara yönlendirilmesi fikriyle, yurt genelinde 25 yurdunu kapatma kararı aldı" denildi.

Vakfın yıllar içinde eğitim alanında edindiği tecrübenin sağladığı güvene de dayanarak, sivil toplumun eğitim ve gençlik hizmetlerini içeren diğer alanlarında daha fazla sosyal fayda sağlamaya yönelik yeni bir rota belirlediği belirtilen açıklamada, kuruluşundan bu yana gelişim ve değişim rüzgarlarına direnmeksizin, çağın gerekliliklerine ve gençlerin ihtiyaçlarına kulak verilerek atılan bu adımla TÜRGEV'in, hem kendi ufkunu genişletmeyi, hem de ülke gençliğinin önüne yeni kapılar, yeni yollar açmayı hedeflediği kaydedildi.

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun, alınan kararın gerekçesine ilişkin şunları ifade etti:

"Gelinen noktada devletin yurt hizmetleri, desteğe ihtiyaç duymayacak düzeyde ve kalitededir. Sivil toplumun gayesi daima devletin yetişemediği, uzanamadığı yerlere kaynak ulaştırmaktır. Biz de bu gaye doğrultusunda yurt sayımızı azaltarak, kaynaklarımızı hizmet vermeye devam edeceğimiz 21 yurdumuza ve çeşitlenerek devam edecek eğitim hizmetlerine yönlendirmeyi hedefliyoruz. Bilhassa eğitim faaliyetlerimizin standartlarını yükseltmek ve yaygınlığını artırmak istiyoruz."

TÜRGEV, kız çocuklarının akademik ve bireysel olarak desteklenmesi için düzenlenen eğitim faaliyetlerini, sosyal sorumluluk projelerini ve kampanyalarını sürdürmeye devam edecek.

Kaynak: AA