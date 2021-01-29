Turgay Tanülkü: Sabina Toziya herkese annelik yaptı
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Turgay Tanülkü: Sabina Toziya herkese annelik yaptı

29.01.2021 09:32 | Son Güncelleme: 29.01.2021 09:35
Turgay Tanülkü: Sabina Toziya herkese annelik yaptı

Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden oyuncu, "Burada birkaç işim vardı.

Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden oyuncu, "Burada birkaç işim vardı. Onları hallettim" dedi. "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde rol alan Tanülkü, sağlık problemleri nedeniyle diziden ayrılmak zorunda kalan Sabina Toziya hakkında da konuştu: "Sabina hanım gerçekten annemiz gibiydi. Çaycısıdan, şoförüne herkese annelik yaptı. İnşallah en kısa zamanda aramıza döner."

Kaynak: Hürriyet

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