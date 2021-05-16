Turgay Genç'in bayram mesaisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Turgay Genç'in bayram mesaisi

Turgay Genç'in bayram mesaisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Ramazan Bayramı nedeniyle mahalle ziyaretleri yaparak vatandaşlarla bayramlaştı.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Ramazan Bayramı nedeniyle mahalle ziyaretleri yaparak vatandaşlarla bayramlaştı. Hasta ve yaşlıları evlerinde ziyaret eden Genç, çocuklarla da ilgilendi.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, CHP İlçe Başkanı Reşit Doğan, İttifak ortaği İYİ Parti İlçe Başkanı Ali Özbey, CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Aycan Özbey, Belediye Meclis Üyeleri, mahalle muhtarları ve partililerle birlikte bayram ziyaretlerine katıldı. Genç, bayramın ilk günü mesai yapan belediye personeliyle bir araya geldi. Bayramın ikinci, üçüncü günü ile 17 günlük tam kapanmanın son günü olan Pazar gününde de ilçeyi gezen Belediye Başkanı Turgay Genç, hasta, yaşlı ve taziye ziyaretleri yapıp vatandaşlarla bir araya geldi. Pazar yerlerine giderek esnafın sorunlarını dinleyen Turgay Genç, yine burada hem vatandaşlar hem de pazarcı esnafıyla bayramlaştı. Kendisine gösterilen ilgiden memnun olan Genç, çocuklarla da ilgilendi.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Ilıca, Camili, Ekşili, Killik, Karataş, Dağbeli, Bademağacı ve Akkoç mahallelerine giderek burada vatandaşlarla bayramlaştı. Çocuklara oyuncak, Türk bayrağı ve Ekolojik Çocuk Dergisi hediye eden Başkan Genç, yine hasta ziyaretlerinde bulunup geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Genç, çocuklarla fotoğraf çektirip bayram harçlığı da vermeyi ihmal etmedi. - ANTALYA

Turgay Genç'in bayram mesaisi
Turgay Genç'in bayram mesaisi
Turgay Genç'in bayram mesaisi
Turgay Genç'in bayram mesaisi
Turgay Genç'in bayram mesaisi
Turgay Genç'in bayram mesaisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Pınar Altuğ Burak Sergen Caner Cindoruk Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Turgay Genç'in bayram mesaisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.5.2021 17:04:18. #1.15#

title