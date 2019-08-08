Turgay Erdem kurban pazarında arabulucu oldu

08.08.2019 11:14

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Kurban Bayramı öncesi hareketlilik yaşanan Alaaddinbey Hayvan Pazarı'nı ziyaret ederek, alıcı ve satıcılarla bir araya geldi. Başkan Erdem, alıcı ve satıcıların pazarlığında da arabuluculuk yaptı.

Nilüfer Alaaddinbey Hayvan Pazarı'nda, yaklaşan Kurban Bayram öncesinde büyük yoğunluk yaşanıyor. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de pazarı ziyaret ederek, satıcılarla ve kurban almaya gelen vatandaşlarla buluştu. Bursa ve Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen kurban satıcılarına hayırlı işler dileyen Erdem, kesim yerlerini de inceledi. Alıcı ve satıcıların pazarlıklarına da şahit olan Erdem, alışverişte arabulucuk da yaptı.

İnceleme sonrası açıklama yapan Erdem, Nilüfer Belediyesi olarak her türlü hazırlığı yaptıklarını ifade etti. Kurban pazarına olan ilginin bayram yaklaştıkça daha da artacağına dikkat çeken Erdem, "Pazarımızı ziyaret ettik. Satıcılarımız ortam koşullarından memnun. Her yıl olduğu gibi bu yıl da hijyenin en üst seviyede sağlanması için çalıştık. Vatandaşlarımızın aldıkları kurbanlıkları zorluk yaşamadan kestirebilmeleri adına gerekli hazırlıklarımız tamamlandı. İsteğimiz halkımızın kurbanlarını belirlenen noktalarda kesmeleri veya kestirmeleri. Burada oluşturduğumuz kesim yerlerinde kurbanlar, uzman kasaplar ve veteriner kontrolünde kesilecektir. Şimdiden tüm halkımızın Kurban Bayramı kutlu olsun" dedi.

Belirlenen noktalar dışında kesime izin yok

Nilüfer'de büyükbaş-küçükbaş kurban satışı ve kesimi bu yıl da Alaaddinbey Hayvan Pazarı'nda yapılacak. Kurban satış yeri olarak gösterilen ve izin verilen yerlerin haricinde herhangi bir noktada satış yapılmasına izin verilmeyecek. Vatandaşlar, İhsaniye, Ataevler, Karaman, Konak, Kültür, Cumhuriyet (Gazi), Esentepe, Çamlıca, Altınşehir, 100. Yıl, Üçevler pazaryerleri ile Hasanağa TOKİ kesim yeri (Kızılcıklı Mahallesi), Görükle şantiye, Göçmen Konutları pazar yeri, Kayapa otoparkı ve Gölyazı Balık Mezatı'nda, Nilüfer Belediyesi tarafından hazırlanacak olan gerekli kurban kesim düzeneklerini kullanarak, kendi imkanlarıyla kesim yapabilecek. Nilüfer Belediyesi tarafından hazırlanan kesim yerlerinde kurban kesimi yapan vatandaşlar için poşet, eldiven, ıslak mendil ve kurban kesim broşürü bulunan paketler dağıtılacak. Sokak aralarında denetimsiz ve kontrolsüz kurban satışına ve kesimine izin verilmeyecek. Vatandaşlar, Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne 444 16 03 numaralı ve Alaaddinbey Hayvan Pazarı'na 413 32 61 numaralı telefonlardan ulaşıp kurban kesim hizmetleriyle ilgili olarak bilgi alabilecek. - BURSA

Kaynak: İHA