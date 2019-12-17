Turgay Erdem'den Gölyazı'da birlik vurgusu

17.12.2019 10:20 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:25

Gölyazı'da incelemelerde bulunan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bölgenin turizmden hak ettiği payı alması için üstlerine düşen çalışmayı yapacaklarını ifade ederek, "Sorunları el ele vererek birlikte çözeceğiz" dedi.



Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursa'nın turizm merkezleri arasında yer alan ve tarihi 2 bin 600 yıl öncesine dayanan Gölyazı'yı ziyaret etti. Başkan yardımcıları ve bürokratların da yer aldığı ziyarette Turgay Erdem ve ekibi, bölgede yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Gölyazı Su Ürünleri Kooperatifi ve bölge esnafıyla da bir araya gelen Turgay Erdem, bölgeyi el birliğiyle kalkındıracaklarını ifade etti. Gölyazı'nın geçim kaynağının turizm olduğuna dikkati çeken Başkan Turgay Erdem, sorunları halk ile birlikte çözeceklerini belirtti.



Gölyazı'nın doğru planlamayla daha cazip hale geleceğini vurgulayan Başkan Turgay Erdem, "Gölyazı'nın turizmden hak ettiği değeri alması için bölge halkının da vizyonunu değiştirmesi gerekir. Burada bireysel hareket etmeyi doğru bulmuyoruz. Birlikte hareket edersek sorunları daha rahat aşarız. Biz Nilüfer Belediyesi olarak Gölyazı'ya çok şey yaptık, bundan sonra da üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Gölyazı doğal güzelliği ve sahip olduğu değerlerle dünya üzerinde ender görülen merkezler arasında. Turizmden hak ettiği payı almalı" dedi.



Gölyazı'da yapılması gerekenleri yaz aylarına kadar tamamlamak istediklerini ifade eden Turgay Erdem, "Çalışmaları bitirelim ki gelen misafirlerde buradan memnun ayrılsın. Esnafımızda, bölge halkımız da elini taşın altına koyarak bize destek olmalı. Hijyenik ortamda belirli bir fiyat politikasıyla halka hizmet sunulmalı. Burada kazanacak bölge halkı olacak. Onun için el ele vererek çalışmalıyız" şeklinde konuştu.



Nilüfer Belediyesi ekibi, kazı çalışmaları yapılan Gölyazı Nekropol alanında da incelemelerde bulundu. - BURSA

Kaynak: İHA