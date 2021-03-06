Turgay Demirel, hakkındaki iddiaları yargıya taşıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Turgay Demirel, hakkındaki iddiaları yargıya taşıyor

06.03.2021 15:44 | Son Güncelleme: 06.03.2021 15:49
Turgay Demirel, hakkındaki iddiaları yargıya taşıyor

FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel, geçtiğimiz günlerde 1994 yılında başkanlığını yaptığı TBF'de, adının geçtiği iddiaları yalanlarken, bunlar hakkında hukuki işlemler başlatacağını açıkladı.

FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel, geçtiğimiz günlerde 1994 yılında başkanlığını yaptığı TBF'de, adının geçtiği iddiaları yalanlarken, bunlar hakkında hukuki işlemler başlatacağını açıkladı.

FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel, 1994 yılında başkanlığını yaptığı Türkiye Basketbol Federasyonu'nda, o dönemin Ümit Erkek Basketbol Milli Takımı'nın, ABD kampı öncesi vize işlemleri sırasında çıkan olaylar hakkında ortaya atılan iddiaları, yayınladığı yazılı açıklama ile yalanladı. Konuyu yargıya taşıyacağını açıklayan Demirel, hakkında iddialar ortaya atan tüm kurum ve kişilerin yasalar çerçevesinde yaptırımsız kalmaması için gereken tüm girişimlerde bulunacağını kamuoyuna duyurdu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Erol Bulut Arda Turan Mustafa Er Ünal Karaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Turgay Demirel, hakkındaki iddiaları yargıya taşıyor - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 15:48:37. #1.15#
title