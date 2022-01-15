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Turgay Altay: "Bu galibiyeti bizi hedeflerimize götüren yolun başlangıcı olarak temenni ediyorum"

İhlas Haber Ajansı / Semih Can Yılmaz - Haberler | Spor

- Turgay Altay: "Bu galibiyeti bizi hedeflerimize götüren yolun başlangıcı olarak temenni ediyorum" Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Turgay Altay, Denizlispor maçının ardından, "Bu galibiyeti bizi hedeflerimize götüren yolun başlangıcı olarak temenni ediyorum" dedi.

MANİSA (İHA) - - Turgay Altay : "Bu galibiyeti bizi hedeflerimize götüren yolun başlangıcı olarak temenni ediyorum"

DENİZLİ - Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Turgay Altay, Denizlispor maçının ardından, "Bu galibiyeti bizi hedeflerimize götüren yolun başlangıcı olarak temenni ediyorum" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Manisa Futbol Kulübü, deplasmanda Denizlispor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Manisa FK Teknik Direktör Turgay Altay, "Öncelikle şöyle başlayalım. Geçen hafta gerçekten çok iyi oynadığımız, belki de ben geldikten sonra Manisa Futbol Kulübü'nün oyun felsefesine göre, iç sahada oyunu bu kadar forse ederek ve gerçekten birçok pozisyona girerek üzüntülü ayrılmıştık. Fakat sonuçta biz de maçın başında oyuncularımıza şunu söyledim; bu maç öyle bir maç ki beşik maçlardan bir tanesi ve bizim rolümüzü belirleyecek en önemli maçtır. Denizlispor'un da galibiyete ihtiyacı vardı. Biz de kazanmak istiyorduk. Oyun kültürümüz ve oyun karakterimiz zaten sahaya yansıttığımız zaman işler daha kolaylaşıyor. Bugün de deplasman olarak zor gündü çünkü oyunu oynamak isteyen takıma karşı maçın 1. dakikasından 90. dakikasına kadar iyi mücadele ettik. Bu galibiyetin bize getirisi şu olacak; biz seri yapmak zorundayız. Oyuncularıma hep güvendiğimi söylüyorum. Umarım tekrar bir başlangıç olur. Gerçekten her puanın değerli olduğu ve her topun sonuna kadar kovalandığı bir ligde değerli bir 3 puan aldık. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Dediğim gibi önümüzdeki haftadan itibaren bu galibiyet serisiyle başlayan, bizi hedeflerimize götüren yolun bir başlangıcı olarak temenni ediyorum" diye konuştu.

Turgay Altay: Bu galibiyeti bizi hedeflerimize götüren yolun başlangıcı olarak temenni ediyorum

Turgay Altay: Bu galibiyeti bizi hedeflerimize götüren yolun başlangıcı olarak temenni ediyorum

Turgay Altay: Bu galibiyeti bizi hedeflerimize götüren yolun başlangıcı olarak temenni ediyorum

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İhlas Haber Ajansı / Semih Can Yılmaz - Spor Haberleri
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- Turgay Altay: "Bu galibiyeti bizi hedeflerimize götüren yolun başlangıcı olarak temenni ediyorum" Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Turgay Altay, Denizlispor maçının ardından, "Bu galibiyeti bizi hedeflerimize götüren yolun başlangıcı olarak temenni ediyorum" dedi.

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