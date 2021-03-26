Turfanda yenidünya çıktı

Mersin'in Erdemli ilçesinde örtü altında yetiştirilen, Malta eriği olarak da bilinen bahar meyvesi yenidünyanın hasadına başlandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde örtü altında yetiştirilen, Malta eriği olarak da bilinen bahar meyvesi yenidünyanın hasadına başlandı. Kilosu 30 liradan alıcı bulan yenidünyalar kısa sürede Türkiye genelindeki tezgahlarda yerini alarak damakları şenlendirecek.

Son yılların tercih edilen alternatif ürünlerinden yenidünya, Erdemli ilçesinde örtü altında da yetiştiriliyor. Üreticinin örtü altına aldığı yenidünyalar bu yıl yaklaşık 1 ay kadar erken olgunlaştı.

Erdemli Ziraat Odası Meclis Başkanı ziraat mühendisi Aşkın Şahin, ilk çıkan yenidünyanın kilosunun 25-30 lira aralığında alıcı bulduğunu belirtti.

Ürünle ilgili bilgi veren Şahin, "Anavatanı Çin olan, Japonya ve Avrupa'da yetiştirilen Akdeniz üzerinden de ülkemize gelen Malta eriği olarak da adlandırılan yöremizde yenidünya olarak tabir ettiğimiz meyvenin hasadına örtü altında başlandı" dedi.

Hem yapraklarının hem de meyvesinin değerlendirildiğini ifade eden Şahin, "Bölgemizde bu ürün genelde açık sahada yetiştirilmektedir. Hasadı 1 ay önceye çekebilmek için örtü altı yetiştiricilik yapılmaktadır. Ürünün kilosu şu anda 25-30 TL arasında satılmaktadır. Meyvenin aroması şeftali, mango, turunçgil tadını andıran tatlara sahiptir. İnsanların bu ürünü şifa niyetine tüketmelerini istiyoruz" diye konuştu.

Üretici Ragıp Güven ise, "Bahçemiz daha önce açıktaydı. Bahçeyi sonradan örtü altına aldık. Verimi çok yükselttik, hasadı da bir ay erkene çektik" şeklinde konuştu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı