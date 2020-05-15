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Turfanda kirazın kilosu 15 lira

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde turfanda kiraz hasadı sürüyor.

Turfanda kirazın kilosu 15 lira
15.05.2020 08:25 | Son Güncelleme: 15.05.2020 08:26

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde turfanda kiraz hasadı sürüyor. Nisan ayının ortasında başlayan hasatta 30 liraya alıcı bulan kirazın kilosu 15 liraya kadar geriledi.

Gazipaşa'nın 500- 800 rakımları arasındaki Çile, Doğanca, Gökçesaray, Sugözü ve Şahinler mahallelerinde 2 bin 500 dekar alanda kiraz üretimi yapılıyor. Bölgede, yılda yaklaşık 1600 ton rekolte elde ediliyor. Bir kiraz ağacından yaşına göre 50 ile 300 kilo arasında değişen oranda ürün elde ediliyor. Bu yıl nisan ayı sonunda ilk çıkan turfanda kiraz 30 liradan alıcı bulurken, bu günlerde fiyat 15 liraya kadar geriledi. Hasat bitimine kadar kirazın kilosunun 8 liraya kadar ineceği tahmin ediliyor.

'15 DEKARDAN 70 BİN LİRA KAZANIYORUM'Çile Mahallesi'nde kiraz üreticisi Erdoğan Bulut (49), "Kiraz hasadına bu yıl nisan ayının sonunda başladık. İlk hasadımız 30 liradan alıcı buldu. Virüs nedeniyle kendimize ve işçilere dikkat edip önlemlerimizi alıyoruz. Hasadımız ülkemize ve milletimize inşallah hayırlı olur. Şu anda kirazın dalında kilosu 15 ila 20 lira arasında alıcı buluyor. 15 dekar alanda kiraz üretimi yapıyorum yaklaşık 60, 70 bin lira gelir elde ediyorum. İşçilerimizle paylaşarak zevkle bu işi başarmaya çalışıyoruz" dedi.Kiraz bahçesinde eşine yardım eden Mumine Bulut (45), "Kiraz hasadımıza başladık. Koronavirüs nedeniyle kendimize ve yanımızda çalışanlara dikkat ediyoruz" diye konuştu.'KİRAZ ÜRETİCİLERİMİZ FİYATLARDAN MEMNUN'Bahçede üreticiyi ziyaret ederek işçilerle kiraz toplayan Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, şu ifadeleri kullandı: "Gazipaşa'da 2 bin 500 dekar alanda kiraz üretimi yapılıyor. Yaklaşık 1600 ton rekolte elde ediliyor. Turfanda kiraz 30 liradan alıcı buldu. Bugünlerde ise 15, 20 lira arasında alıcı buluyor. Şu anda üreticimiz memnun tabii ki fiyatlar düşmezse."'3 MAHALLEDEN 1000 TON REKOLTE BEKLENİYOR'Çile Mahalle Muhtarı Nihat Gürkan, "Gazipaşa'da erkenci olarak bilinen kiraz hasadına başlandı. Üreticilerimize bol kazançlar diliyorum. Kiraz fidanı dikiminden 4 yıl sonra ürün vermeye başlıyor. Tam verim almak için ağaçlar 7 yaşına gelmesi gerekir. 7 yaşındaki bir kiraz ağacından yaklaşık 100 kilo ile 150 kilo arasında meyve elde edilir. Hasadı biraz meşakkatli bir iş ama ona rağmen kazançlı bir iş. Bu konuda çiftçilerimize devlet tarafından destek verilirse üretim daha da artıp, ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Çile, Gökçesaray ve Doğanca mahallelerinde yaklaşık 1000 ton kiraz beklentimiz var" dedi.'OTELLER AÇILIRSA GİDECEĞİM'

Babasına yardımcı olan Ersin Bulut, "Bu yıl koronavirüs nedeniyle babama kiraz bahçesinde yardım ediyorum. Otelde çalışıyordum, virüs nedeniyle otellerin kapalı olması nedeniyle kiraz topluyoruz. Oteller açılırsa yeniden otele gidip çalışacağım. Kiraz toplaması da zevkli iş" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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