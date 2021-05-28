Turfanda kiraz tarlada 9 lira, markette 20 lira
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Turfanda kiraz tarlada 9 lira, markette 20 lira

Turfanda kiraz tarlada 9 lira, markette 20 lira
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Tokat'ta turfanda kiraz tarlada 9 lira, marketlerde ise 20 liradan satılıyor.

Tokat'ta turfanda kiraz tarlada 9 lira, marketlerde ise 20 liradan satılıyor.

Merkeze bağlı Kemalpaşa köyü kiraz üretimi ile önemli bir pazar oluşturuyor. Köyde 59 bin 870 dekar alanda kiraz üretimi yapılıyor. Erkenci ve geç dönem kiraz meyveleri yurt içi ve yurt dışı piyasada alıcı buluyor. Turfanda kiraz hasadının yapıldığı köyde toplanan kirazlar yurt içi piyasada tüketiliyor. Tarlada cinsine göre 7-9 liraya satılan kiraz seyyar satıcılarda 12 lira, marketlerde ise 20 liradan alıcı buluyor. Çiftçi Hasan Serin (60), tarla ile market arasındaki fiyat farkından yakındı. Aracıların para kazandığını ileri süren Serin, "Kirazı değerinde satamıyoruz. Arada aracı kazanıyor. Biz ise emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Kiraz fiyatları kalitesine göre 7-9 lira arasında, marketlerde ise 20 liradan satılıyor. Maliyetlerin yüksek olması nedeni ile kendimiz topluyoruz. Ancak böyle kazanabiliyoruz" dedi.

Köy halkından Aziz Doğan ise ilaç, mazot fiyatlarının artması nedeni ile kirazın maliyetini kurtarmadığını ileri sürdü. Doğan, "İşçi yevmiyesi vermemek için sabah erken saatlerinde kendimiz tarlaya çıkıyoruz. Buna can dayanmıyor. İşçiye para verdiğimiz zamanda bize bir şey kalmıyor. Bu nedenle kendimiz topluyoruz" diye konuştu. - TOKAT

Turfanda kiraz tarlada 9 lira, markette 20 lira
Turfanda kiraz tarlada 9 lira, markette 20 lira
Turfanda kiraz tarlada 9 lira, markette 20 lira
Turfanda kiraz tarlada 9 lira, markette 20 lira
Turfanda kiraz tarlada 9 lira, markette 20 lira
Turfanda kiraz tarlada 9 lira, markette 20 lira

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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