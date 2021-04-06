Ocak ayında ekilen kavunların hasadı başladı
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Ocak ayında ekilen kavunların hasadı başladı

İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN SARIKAYALI - Haberler | Ekonomi

Ocak ayında ekilen kavunların hasadı başladı Örtü altı sebze üretim merkezlerinden Kumluca'da Ocak ayında ekilen kavunlar hasat edilmeye başladı.

Ocak ayında ekilen kavunların hasadı başladı

ANTALYA - Örtü altı sebze üretim merkezlerinden Kumluca'da Ocak ayında ekilen kavunlar hasat edilmeye başladı. Bir tanesi yaklaşık 2 kilogram gelen ve kilosu 15 TL olan bir kavun Kumluca Toptancı Halinde 30 TL ye satılıyor.

Kumluca İlçesi Beykonak Mahallesinde Kavun üreten İbrahim Çobaner, yaklaşık 20 yıldan bu yana kavun ürettiklerini belirterek " Biber çeşitleri, salatalık ve domates gibi ürünler yetiştiriyoruz. Kavunları Ocağın 5 veya 6'sında dikip yaklaşık 80 gün sonra yani Mart 30 veya Nisan'ın ilk haftası hasat etmeye başlıyoruz" dedi.

Kavun Üreticisi İbrahim Uzuner, erken ektikleri ve turfanda olduğu için daha çok kazandıklarını belirterek " Bu tarihlerde fiyatlar yüksek oluyor. Fiyatların bizi kurtaracak şekilde olduğu için erken ekiyoruz" dedi. Mayıs'ta üretimin fazla olduğunu söyleyen Uzuner, "Ürün bol olduğu için fiyatlar biraz düşük olur. Yani erken ekmekte avantaj var" dedi.

Kavun fidelerini toprakla buluşturduktan 20 gün sonra işçiliğin başladığını belirten İbrahim Uzuner; " Ağaçtaki gereksiz ve fazla filizleri alırız. İplerle kavun fidanlarını asarız. Dolamasını yaparız. Çiçek tutturma, tekleme gibi işlerini yaparız. Ama meyveler Nisan ayına göre daha iyi olduğu için yaz aylarında toplaması basit olur. Fazla işçiye gerek kalmadan daha basit olur. Erken ekmenin avantajı, erken hasat ettiğin zaman turfanda oluyor. Haliyle fiyatlar biraz daha yüksek oluyor. Mayıs ayına göre. Pazarlama da sıkıntı yok biz toptancı haline götürüyoruz. Komisyoncu aracılığı ile tüccara satıyoruz. Fiyatı bu günlerde ürünün kalitesine göre 13 - ile 15 TL arasında satılıyor.

Ocak ayında ekilen kavunların hasadı başladı
Ocak ayında ekilen kavunların hasadı başladı
Ocak ayında ekilen kavunların hasadı başladı
Ocak ayında ekilen kavunların hasadı başladı
Ocak ayında ekilen kavunların hasadı başladı
Ocak ayında ekilen kavunların hasadı başladı
Ocak ayında ekilen kavunların hasadı başladı
Ocak ayında ekilen kavunların hasadı başladı
Ocak ayında ekilen kavunların hasadı başladı
Ocak ayında ekilen kavunların hasadı başladı
Ocak ayında ekilen kavunların hasadı başladı
Ocak ayında ekilen kavunların hasadı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN SARIKAYALI

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 15:19:38. #1.15#
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