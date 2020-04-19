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serik, Ekonomi

Turfanda karpuz kilosu 5 liradan satıldı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde mevsimin ilk örtü altı üretim karpuzu hasat edilerek, Serik Toptancı Hali'nde kilosu 5 liradan satıldı.

19.04.2020 12:31 | Son Güncelleme: 19.04.2020 12:31
Turfanda karpuz kilosu 5 liradan satıldı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde mevsimin ilk örtü altı üretim karpuzu hasat edilerek, Serik Toptancı Hali'nde kilosu 5 liradan satıldı.

Serik'e bağlı Karadayı Mahallesi'nde amca çocukları olan İsmet ve Taygu Kumbul tarafından sezonun ilk karpuz hasadı, 3 ton olarak gerçekleştirildi. Turfanda karpuzlar Serik Toptancı Hali'nde komisyoncu İsmail Mecek ve Cevdet Kilik tarafından satın alındı.Üretici Taygu Kumbul, "Çok mutluyuz. 15 Ocak'ta ekimi gerçekleştirdik. Hasadını yaptığımız karpuzu Serik Hali'ne getirip teslim ettik. Kilosu 5 liradan satışını yaptık. Toplam 6 dönüm alana karpuz ektim. İnşallah koronavirüsü de bir an önce yeneriz" dedi. Turfanda karpuz, komisyoncu tarafından Balıkesir'den gelen bir tüccara satıldı.


Kaynak: DHA

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