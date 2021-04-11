TÜRFAD'tan Manisaspor değerlendirmesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TÜRFAD'tan Manisaspor değerlendirmesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
TÜRFAD'tan Manisaspor değerlendirmesi

Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) Manisa Şube Başkanı Necmi Temizel, ligin bitimine 4 hafta kala amatöre düşen Manisaspor için duydukları üzüntüyü dile getirerek, "futbol endüstrisinde kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda hareket edilmediği takdirde bu son kaçınılmaz hale gelmektedir.

Sivil Havacılık'tan 'Rusya ile uçuşlar durduruluyor' iddialarına yalanlama
Sivil Havacılık'tan 'Rusya ile uçuşlar durduruluyor' iddialarına yalanlama
Türkiye ile kendi ülkesini karşılaştıran spiker böyle isyan etti: Türkiye silah sistemleri geliştiriyor, biz fren sistemi almayı kutluyoruz
Türkiye ile kendi ülkesini karşılaştıran spiker böyle isyan etti: Türkiye silah sistemleri geliştiriyor, biz fren sistemi almayı kutluyoruz

Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) Manisa Şube Başkanı Necmi Temizel, ligin bitimine 4 hafta kala amatöre düşen Manisaspor için duydukları üzüntüyü dile getirerek, "futbol endüstrisinde kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda hareket edilmediği takdirde bu son kaçınılmaz hale gelmektedir. tüm paydaşlar süreci aklıselim bir şekilde değerlendirmeli ve polemik konusu yapılmadan çözüm önerileri getirilmelidir." dedi.

TÜRFAD Manisa Şube Başkanı Necmi Temizel yazılı bir açıklama yaparak 3. Ligin bitimine 4 hafta kala amatöre düşen Manisaspor hakkında açıklamalarda bulundu. Temizel açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) Manisa Şubesi olarak; 3. Lig'in bitimine 4 hafta kala amatör lige düşmesi kesinleşen Manisaspor ve Manisa futbol camiasına geçmiş olsun dileklerimizi ve üzüntülerimizi iletiyoruz. Manisaspor kulübünün profesyonel liglerde geçirmiş olduğu süreç bizlere göstermiştir ki; futbol endüstrisinde kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda hareket edilmediği takdirde bu son kaçınılmaz hale gelmektedir. Dolayısıyla Manisa futbol kamuoyundaki tüm paydaşlar süreci aklıselim bir şekilde değerlendirmeli ve polemik konusu yapılmadan çözüm önerileri getirilmelidir." - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Türker Ertürk Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Nur Sürer Burcu Biricik Demet Özdemir Armağan Çağlayan
Spor Diego Ryan Babel Gökhan Töre Ersun Yanal Ali Palabıyık
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TÜRFAD'tan Manisaspor değerlendirmesi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 08:58:56. #1.15#
title