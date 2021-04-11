TÜRFAD'tan Manisaspor değerlendirmesi

Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) Manisa Şube Başkanı Necmi Temizel, ligin bitimine 4 hafta kala amatöre düşen Manisaspor için duydukları üzüntüyü dile getirerek, "futbol endüstrisinde kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda hareket edilmediği takdirde bu son kaçınılmaz hale gelmektedir.

Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) Manisa Şube Başkanı Necmi Temizel, ligin bitimine 4 hafta kala amatöre düşen Manisaspor için duydukları üzüntüyü dile getirerek, "futbol endüstrisinde kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda hareket edilmediği takdirde bu son kaçınılmaz hale gelmektedir. tüm paydaşlar süreci aklıselim bir şekilde değerlendirmeli ve polemik konusu yapılmadan çözüm önerileri getirilmelidir." dedi.

TÜRFAD Manisa Şube Başkanı Necmi Temizel yazılı bir açıklama yaparak 3. Ligin bitimine 4 hafta kala amatöre düşen Manisaspor hakkında açıklamalarda bulundu. Temizel açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) Manisa Şubesi olarak; 3. Lig'in bitimine 4 hafta kala amatör lige düşmesi kesinleşen Manisaspor ve Manisa futbol camiasına geçmiş olsun dileklerimizi ve üzüntülerimizi iletiyoruz. Manisaspor kulübünün profesyonel liglerde geçirmiş olduğu süreç bizlere göstermiştir ki; futbol endüstrisinde kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda hareket edilmediği takdirde bu son kaçınılmaz hale gelmektedir. Dolayısıyla Manisa futbol kamuoyundaki tüm paydaşlar süreci aklıselim bir şekilde değerlendirmeli ve polemik konusu yapılmadan çözüm önerileri getirilmelidir." - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı