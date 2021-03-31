Turex halka arz hisse kodu nedir? Turex turizm halka arz oransal mı, eşit mi? Turex turizm bilgi dağıtım
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Turex halka arz hisse kodu nedir? Turex turizm halka arz oransal mı, eşit mi? Turex turizm bilgi dağıtım

Haberler.com / Ramazan Eles - Haberler | Gündem
Turex halka arz hisse kodu nedir? Turex turizm halka arz oransal mı, eşit mi? Turex turizm bilgi dağıtım

Borsa İstanbul'da Turex turizm halka arz için talep toplamaya hazırlanıyor. Peki, Turex halka arz hisse kodu nedir? Turex turizm halka arz oransal mı, eşit mi? Hangi bankalardan alınabilecek? Tureks Turizm (TUREX) için ise 1-2 Nisan'da talep toplanacak. Bu şirket de 'eşit dağıtım yöntemi' ile halka arz olacak. Talep toplamında pay başına fiyat 12 TL olarak belirlenirken halka arz büyüklüğünün 270 milyon lira olması öngörüler arasında yer alıyor.

Halka arzdan sonra yaşanan hızlı yükseliş ise yatırımcıları borsaya yeni giren şirketlerin hisselerine yönlenmesine neden olurken Turex Turizm'in halka arz edileceği tarih binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. Bu kapsamda büyük ve küçük ölçekli fark etmeksizin binlerce yatırımcı "Turex halka arz hisse kodu nedir? Turex turizm halka arz oransal mı, eşit mi?" gibi birçok soru da yanıt arıyor. Yapılan açıklamada Turex'in halka arz edileceği pay satış fiyatının 12 lira olması öngörüler arasında yer alıyor.

TUREX HALKA ARZ HİSSE KODU NEDİR?

Tureks Turizm borsada TUREX kodu üzerinden arama yapabilirsiniz.

TUREKS TURİZM HANGİ BANKA VE ARACILARDAN?

Tureks Turizmin halka arzı OYAK Yatırımın liderliğinde "Borsada Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile Borsa İstanbul bünyesinde Birincil Piyasa'da gerçekleştirilecek. Arz için halktan 2 iş günü boyunca talep toplanacak. Turex Trurizm halka arzın tüm bankalar ve aracı kuruluşlar aracılığıyla ve TUREX koduyla gerçekleşmesi bekleniyor.

TUREX TURİZM HALKA ARZ HİSSE DAĞITIM ORANI EŞİT Mİ?

"Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış" yöntemi ile yapılacak.

TUREX TURİZM HİSSE FİYATI NE KADAR?

Tureks Turizm Taşımacılık, halka arz ile 100.000.000 TL değerindeki mevcut sermayesini 8.000.000 TL artırarak 108.000.000 TL'ye yükseltecek.

Halka arzda 14.500.000 adet pay satışa konu edilecek ve hisse başı fiyatı 12 TL olacak.

SPK'nın açıklamasında ayrıca, Tureks Turizm Taşımacılık'ın mevcut ortaklarından Kiler Holding'in sahip olduğu 6.162.500 TL, Atilla Ersan'ın sahip olduğu 2.537.500 TL, Nazif Ersan'ın sahip olduğu 1.812.500 TL, Engin Ersan'ın sahip olduğu 1.812.500 TL ve Celal Kalkan'ın sahip olduğu 2.175.000 TL nominal değerli toplam 14.500.000 adet paylar da halka arza konu edileceği kaydedildi.

Kaynak: Oyak Yatırım

ŞirketTureks Turizm Taşımacılık Anonim Şirketi
LiderOYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Aracılık YöntemiEn İyi Gayret Aracılığı
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye100.000.000 TL nominal
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye108.000.000 TL nominal
Halka Arz Miktarı ve Türü 8.000.000 TL nominal (Sermaye Artırımı)
14.500.000 TL nominal (Ortak Satışı)
Toplam 22.500.000 TL nominal
Halka Arz Büyüklüğü270.000.000 TL
Halka Açıklık Oranı20,83%
Halka Arz Fiyatı12,00 TL
Halka Arz Tarihleri01-02 Nisan 2021
Halka Arz Talep Toplama YöntemiBorsada Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi
Borsada İşlem Görme Tarihi (tahmini)/ PazarıAna Pazar
TahsisatlarYoktur.
Taahhütler Şirket, payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren bir yıl boyunca bedelli sermaye artırımı yapılmayacağını ve dolaşımdaki pay miktarının artmasına sebep olmayacağını taahhüt etmiştir.Halka Arz Eden Pay Sahipleri Kiler Holding, Nazif Ersan, Engin Ersan ve Celal Kalkan 180 Gün süreyle dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde Borsa'da veya Borsa dışında halka arza konu edilmeyeceğini; bu doğrultuda bir karar alınmayacağını;Halka Arz Eden Pay Sahipleri Kiler Holding, Nazif Ersan, Engin Ersan ve Celal Kalkan Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren bir yıl boyunca maliki oldukları Şirket paylarını halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan borsada satmayacağını, bu payların halka arz fiyatının altında borsada satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacağını taahhüt etmiştir.
Fiyat İstikrarıPlanlanmamaktadır.
Ramazan Eles
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 10:52:47. #1.16#
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