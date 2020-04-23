HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› TÜRES'ten sağlık çalışanlarına yemek ikramı kampanyası - Ekonomi
Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Ramazan Bingöl, Türkiye, Bingöl, Ekonomi, Haber

TÜRES'ten sağlık çalışanlarına yemek ikramı kampanyası

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) üyeleri, Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanlarına ikramlarda bulunmak için kampanya başlattı.

23.04.2020 13:16 | Son Güncelleme: 23.04.2020 13:16
TÜRES'ten sağlık çalışanlarına yemek ikramı kampanyası

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) üyeleri, Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanlarına ikramlarda bulunmak için kampanya başlattı.

TÜRES'ten yapılan açıklamada, sağlık çalışanlarının virüsle mücadelelerine katkı sağlamak isteyen işletmelerin, hazırladıkları lezzetleri görev başında bulunan sağlık çalışanlarının bulunduğu hastanelere götürüp ikram edeceği bildirildi.

Sağlık çalışanlarına yemek ikramı kampanyasını TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl'ün kendi işletmesinden başlattığı belirtilen açıklamada, Bingöl'ün, hazırladıkları yemekleri Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'ndeki 350 sağlık çalışanına ikram ettiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bingöl, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız süreçte hiç şüphesiz en kahramanca mücadeleyi veren sağlık çalışanlarımızdır. Onlar için ne yapsak az kalır. Biz de TÜRES olarak bir kampanya başlatıyoruz. Sağlık çalışanlarımıza TÜRES üyeleri olarak ülke çapında karınca kararınca kendi lezzetlerimizden ikramlarda bulunacağız. İlk ikramı da bugün kendi işletmem olan Ramazan Bingöl Et Lokantası'nda hazırladığımız yemekleri 350 sağlık çalışanımıza dağıtarak yapıyoruz. Tüm sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Hepsinden Allah razı olsun, dualarımız kendileriyle..."

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

AVM'ler kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor! Yetkili isim tarih verdi Ekonomi
AVM'ler kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor! Yetkili isim tarih verdi
İşsizlik maaşları hesaplara yatırılacak! Hak sahiplerinin 26 Nisan'a kadar IBAN bildirmesi gerekiyor Ekonomi
İşsizlik maaşları hesaplara yatırılacak! Hak sahiplerinin 26 Nisan'a kadar IBAN bildirmesi gerekiyor
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun Ekonomi
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun
Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi Ekonomi
Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi
Harvard profesörü korona sayesinde 5 milyon dolarını 800 milyon dolar yaptı Ekonomi
Harvard profesörü korona sayesinde 5 milyon dolarını 800 milyon dolar yaptı
Hukukçular koronadan etkilenen kiracıları uyardı: Üç seçeneğiniz var Ekonomi
Hukukçular koronadan etkilenen kiracıları uyardı: Üç seçeneğiniz var
İstanbul'da İGDAŞ'ın sayaç okumadan gönderdiği Nisan ayı doğal faturaları vatandaşları çileden çıkardı
İstanbul'da İGDAŞ'ın sayaç okumadan gönderdiği Nisan ayı doğal faturaları vatandaşları çileden çıkardı
388,8 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 386,6 liradan işlem görüyor
388,8 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 386,6 liradan işlem görüyor
SPK, sosyal medya üzerinden borsa için yanıltıcı tavsiye veren 5 kişiye 2,6 milyon lira ceza kesti
SPK, sosyal medya üzerinden borsa için yanıltıcı tavsiye veren 5 kişiye 2,6 milyon lira ceza kesti
Güne düşüşle başlayan dolar, 6,98'den işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar, 6,98'den işlem görüyor
İçişleri Bakanlığı pideyle ilgili karışıklığı düzeltti: Pide üretimi iftara 2 saat kala durdurulacak ancak satış devam edecek
İçişleri Bakanlığı pideyle ilgili karışıklığı düzeltti: Pide üretimi iftara 2 saat kala durdurulacak ancak satış...
Ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları başladı
Ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları başladı
Ramazan pidesinin fiyatları il il belli oldu
Ramazan pidesinin fiyatları il il belli oldu
Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzine 31 kuruş, motorine ise 41 kuruş indirim geldi
Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzine 31 kuruş, motorine ise 41 kuruş indirim geldi
Son Dakika: İstanbul'da Ramazan ayında pide 3 liradan satılacak
Son Dakika: İstanbul'da Ramazan ayında pide 3 liradan satılacak
Son dakika: Benzine 31, motorine 41 kuruş indirim gelecek
Son dakika: Benzine 31, motorine 41 kuruş indirim gelecek
Türkiye, solunum cihazının parça tedarikinde ABD'ye yardımcı olacak
Türkiye, solunum cihazının parça tedarikinde ABD'ye yardımcı olacak
Son Dakika: Bakan Kurum: Devletin çiftçilerden 200 milyon liralık alacağını 3 ay erteledik
Son Dakika: Bakan Kurum: Devletin çiftçilerden 200 milyon liralık alacağını 3 ay erteledik
Son Dakika: 100 baz puan indirime giden Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8,75'e düşürdü
Son Dakika: 100 baz puan indirime giden Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8,75'e düşürdü
Son dakika: Çiftçinin nakit avansını Türkşeker ödeyecek
Son dakika: Çiftçinin nakit avansını Türkşeker ödeyecek
Emeklilere büyük şok! Bankalar vaat ettikleri promosyonun yarısını hesaplara yatırdı
Emeklilere büyük şok! Bankalar vaat ettikleri promosyonun yarısını hesaplara yatırdı
Pastırmanın kilosu 170 TL'ye, dilim fiyatı ise 3 TL'ye yükseldi
Pastırmanın kilosu 170 TL'ye, dilim fiyatı ise 3 TL'ye yükseldi
Koronavirüsten sonra vücutta onarım başlatan mor ekmeğin satışları arttı
Koronavirüsten sonra vücutta onarım başlatan mor ekmeğin satışları arttı
373 liraya kadar gerileyen gram altın tekrar yükselişe geçerek 377,7 liradan işlem görüyor
373 liraya kadar gerileyen gram altın tekrar yükselişe geçerek 377,7 liradan işlem görüyor
Dolar son 20 ayın en yüksek seviyesi olan 6,99'dan işlem görüyor
Dolar son 20 ayın en yüksek seviyesi olan 6,99'dan işlem görüyor
KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzatıldı
KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzatıldı
Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak
Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak
Son Dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi
2'inci sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok satın alınan ürünler belli oldu: Bisküvi, kek, çikolata, kuruyemiş
2'inci sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok satın alınan ürünler belli oldu: Bisküvi, kek, çikolata, kuruyemiş
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle uçak biletleri yananlar, uçuşların başlatılmasının ardından 2 ay içinde iade alabilecek
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle uçak biletleri yananlar, uçuşların başlatılmasının ardından 2 ay içinde iade...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Ziya Selçuk Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kibariye Aslı Enver Yıldız Tilbe Mustafa Keser
Spor Tamer Tuna Selçuk İnan Ersun Yanal Burak Yılmaz Malcolm Thomas
Daha Fazla Nisan Çocuk Ramazan 23 Nisan
Şu an buradasınız: TÜRES'ten sağlık çalışanlarına yemek ikramı kampanyası - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.4.2020 14:17:35. #1.14#
title