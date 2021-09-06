TÜRES'ten 1.5 Adana Roket takımı elemanlarına 1,5 Adana kebap
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TÜRES'ten 1.5 Adana Roket takımı elemanlarına 1,5 Adana kebap

TÜRES'ten 1.5 Adana Roket takımı elemanlarına 1,5 Adana kebap
Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa - Haberler | Güncel

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Adana Şubesi tarafından Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 1.5 Adana Roket Takımı elemanlarına Adana kebap dürümü ikram edildi.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Adana Şubesi tarafından Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 1.5 Adana Roket Takımı elemanlarına Adana kebap dürümü ikram edildi.

Şube Başkanı Biral Serttaş, takımın çalıştığı fakülte atölyesini ziyaret ederek 6 kişilik takıma 1,5 Adana kebap dürümlerini verdi.

AA muhabirine öğrencilerin teknolojik çalışmalar yaptığının farkına varınca kendilerine moral vermek istediklerini belirten Serttaş, "Adanalı kebapçılar olarak 1,5 dürümlerimizi aldık geldik. Onlara 1.5 roketlerinin yanında ikram ettik. Çalışmalarında başarılar diliyoruz." dedi.

Takım adına konuşan Yekta Toker de 8-9 Eylül'de TEKNOFEST Teknoloji yarışmaları kapsamında yüksek irtifa roket yarışmasına katılacaklarını belirtti. Takım olarak destek beklediklerini ifade eden Toker, "1.5 Adana'yı 1,5 dürümüyle bir araya getiren Bilal beye teşekkür ediyorum." dedi.

TÜRES'ten 1.5 Adana Roket takımı elemanlarına 1,5 Adana kebap
TÜRES'ten 1.5 Adana Roket takımı elemanlarına 1,5 Adana kebap
TÜRES'ten 1.5 Adana Roket takımı elemanlarına 1,5 Adana kebap

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

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TÜRES'ten 1.5 Adana Roket takımı elemanlarına 1,5 Adana kebap - Haberler
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