TÜRES Kilis Şube Başkanı Aktaş, Rektör Karacoşkun'la bir araya geldi

7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Kilis Şube Başkanı Erdoğan Aktaş ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.