TÜRES Kilis Şube Başkanı Aktaş, Rektör Karacoşkun'la bir araya geldi
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TÜRES Kilis Şube Başkanı Aktaş, Rektör Karacoşkun'la bir araya geldi

TÜRES Kilis Şube Başkanı Aktaş, Rektör Karacoşkun'la bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Kilis Şube Başkanı Erdoğan Aktaş ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Kilis Şube Başkanı Erdoğan Aktaş ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, TÜRES Kilis Şube Başkanı Erdoğan Aktaş ile Rektörlük Makamı'nda bir araya geldi. Görüşmenin sonunda Rektör Karacoşkun, görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Erdoğan Aktaş'a teşekkür etti. - KİLİS

TÜRES Kilis Şube Başkanı Aktaş, Rektör Karacoşkun'la bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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TÜRES Kilis Şube Başkanı Aktaş, Rektör Karacoşkun'la bir araya geldi - Haberler
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