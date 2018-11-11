Türel, İş İnsanlarının Konuğu Oldu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 5 Yılda Antalya'da yatırım rekoru kırdıklarını belirterek, "Biz olmadığımızda Antalya kaybediyor" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, MÜSİAD dost meclisinin konuğu oldu. Türel, iş insanlarına Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yatırım ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

"Sadece Antalya'yı düşünüyorum"

Genç denilebilecek bir yaşta Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu söyleyen Türel, tecrübelerden çok şey öğrendiğini söyledi. Antalya'nın kazanımı noktasında sadece Antalya'yı düşünerek yaşadığını söyleyen Başkan Türel, kaybetme pahasına olsa bile bu düşüncesinden asla vazgeçmeyeceğini söyledi.

"5 Yılda yatırım rekoru kırdık"

Antalya'ya 5 yılda 11 milyar 385 milyon lira ile yatırım ile bir rekor kırdıklarını ifade eden Başkan Türel, belediye başkanlığının ilk döneminde de aynı başarıyı gösterdiğini ifade ederek, "ilk dönemde 1 tane katlı kavşak yapmışız. Biz gittikten sonra bir tane ekleyemediler. Geldik bu dönemde 27 tane ekledik. Seçimlere kadar da herhalde 35'e tamamlayacağız. Bizim olmadığımız dönemde sıfır kavşak. 11 kilometre raylı sistem yapmışız ve geldik hemen Expo'ya kadar 18 kilometre yaptık. Şimdi 25 kilometre daha ekliyoruz. Yıl sonuna kadar inşallah ocak ayına kadar Varsak'tan otogara kadar trenlerimizi rayların üzerinde yürütmeye başlayacağız. 25 kilometrelik etabın 16 kilometresini tamamlamış olacağız. Biz yokken sıfır kilometre yapıldı. Raylı sisteme bir santim eklenemedi" dedi.

"Biz olmadığımızda Antalya kaybediyor"

Başkan Türel, geçmişten örnekler vererek ilk dönemde belediye hizmet binasının yüzde 70'ini tamamladığını hatırlatarak "Bir gittik 5 sene çürümeye terk ettiler. Hastane mi pastane mi, postane mi yapacağız diye 5 sene öyle gitti. 3 tane deniz otobüsünü denize indirdim mart başıydı. 5 sene o deniz otobüslerini bir kaptan bir miço bulup Kemer'e getirip götürmeyi beceremediler. Niye dert yok çünkü. Neymiş o deniz otobüsleri Antalya'nın denizine uygun yapılmamış. Antalya'nın denizine uygun dedikleri o deniz otobüslerini göreve geldik 1 hafta sonra Antalya-Kemer arasında çalıştırmaya başladık. Antalya'da deniz mi değişti? Hani Antalya'nın denizine uygun değildi? Bu işler dertlenme işi. Biz olmadığımızda Antalya kaybediyor" diye konuştu. - ANTALYA