Türel'den, Parti Teşkilatına Hizmet Brifingi

AK Parti Antalya Teşkilatına hizmetlerini anlatan Başkan Menderes Türel, Türkiye'nin en büyük yatırımcı belediyelerinden bir tanesi olduklarını söyledi. "Hizmet heybemiz dolu" diyen Türel, "Antalya'nın her köşesinde gurur ve şeref duyacağımız eserlerimiz var. Muhalefetin yapacağı ancak bizim yaptıklarımızı itibarsızlaştırmak" ifadesini kullandı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya İl Teşkilatı'na projelerini anlattı. AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Kadın Kolları Başkanı Tülay Beşkonak Özçay, ilçe teşkilat başkanları, gençlik kolları, kadın kolları üyelerinin katıldığı toplantıda Başkan Türel, partililerin sorularını da yanıtladı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Elçin, toplantı öncesi yatırımlarla ilgili bir sunum yaptı. Geçmişle günümüzü mukayese eden Başkan Türel, 2004'te göreve başladığında Antalya'da bir olan arıtma tesisi sayısının bugün 32'ye yükseldiğini söyledi. Artık tek damla pis suyun arıtılmadan denize bırakılmadığını kaydeden Türel, Antalya'nın Mavi Bayrak'ta dünya birincisi olduğunu ifade etti. Türel, 2004'te ayda ortalama 2 bin ton asfalt dökülürken bugün bu rakamın 30-40 bin tona dayandığına dikkat çekti. Türel, "İlk dönemimde Antalya'nın tamamında 300 kilometre yani 3'te 1'inde kanalizasyon hattı vardı. 800 kilometre ekledik. 3 misli arttırdık. Aynı hızla devam ediyoruz. Şöyle bir mukayese yaptığımızda arada hizmet açısından fersah fersah farklılıklar var" dedi.

"En büyük yatırımcı belediyeyiz"

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bugün Türkiye'nin en büyük yatırımcı belediyelerinden bir tanesi olduğunu vurgulayan Başkan Türel, şunları söyledi: "Antalya Büyükşehir Belediyesi çok değil 2013 te toplamda kaç para yatırım yapıyordu biliyor muzunuz? 53 milyon TL. O zaman 5 ilçeydi ama yatırımın karşılaştırmasını bütçe oranı ile yapmamız lazım. Yani bütçesinin toplamda yüzde 11'ni yatırıma harcayan bir belediyeydi. Bizden önce sadece festivallerle meşgul olan, halkı unutan anlayış, yatırımdan filan bir haberdi. 2018 bütçesi 3,2 milyar TL. Bunun 1 milyar 841 milyon lirası yatırıma ayrılmış. 2013'de 53 milyon liradan, neredeyse 2 milyar lira yatırım yapan, bütçesinin yüzde 54'ünü yatırıma ayıran bir belediye haline gelmiş."

4 bin 300 personel ile bıraktığı Büyükşehir'i, 8 bin 400 personelle devraldığını söyleyen Türel, personel giderlerinde yapılan tasarrufun yatırımlara kaynak olduğunu anlattı.

"Her eve giriyoruz"

Büyükşehir Belediyesi'nin hayatın her noktasında vatandaşın yanında olduğunu dile getiren Türel, şunları aktardı: "Her sokağa her eve giriyoruz. Sosyal Kart'ta 13 bin vatandaşı geçtik. Antalya artık, 24 bin Alzheimer hastasını sokağa bırakmayan, yatağa mahkum olup kimsesi bulunmayan bakıcı da tutamayan vatandaşını ölüme terk etmeyen bir kent haline geldi. Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde dağın başında yaşayan amcaya 30 km giderek her gün ekmeğini götüren bir Büyükşehir Belediyesi var bugün. Demre Yavu'da Fatma ninenin 20 yaşında gelin girdiği eve 66 sene sonra suyu getiren bir Antalya."

" Heybemiz dolu"

"Hizmet heybemiz dolu" diyen Türel, şunları ifade etti: "Antalya'nın her köşesinde gurur ve şeref duyacağımız eserlerimiz var. Muhalefetin yapacağı ancak bizim yaptıklarımızı itibarsızlaştırmak. Bundan başka da hiçbir şey yapmıyorlar. Diyorlar ki Boğaçayı'nı yapma. Yat Limanı'nı yapma. Konyaaltı Sahil Projesi'ni yapma, Raylı Sistem yapma. Onu yapma bunu yapma ne yapacağız. Adamların hayatı yapmamak üzerine geçmiş çünkü. Yaptıkları bir şey yok ortada. İşte o festivalleri yapıyorlar o kadar. Biz sadece Boğaçayı Projesi'ni bitirdiğimizde 10 bin kardeşimize ekmek, iş sahibi yapmış olacağız. Sonra diyorlar ki Boğaçayı Projesi'nin ne faydası varmış. İşte sen zaten onu anlamadığın için hiçbir şey yapmıyorsun."

" Türel, parkta ağaç kesiyor diyen CHP'li vekil oğlunun nişan törenini o parkta yaptı"

3'üncü etap raylı sistem projesinin 27 Mart'ta ihaleye çıkacağını söyleyen Türel, şöyle konuştu: "Varsak'tan bittiğinde istersen Üniversite istersen, adliye, istersen Araştırma Hastanesi, istersen Işıklar, istersen havaalanı, oradan da ver elini Aksu- Expo, istediğin yere gidebileceksin. Antalya'ya da bu yakışır. Onun için çok çalışmamız gerekiyor. Konyaaltı Sahil Projesinde bugüne oranla yeşil yüzde 30 yeşil artıyor, beton alan azalıyor. Oraya 5 bin 504 tane yeni ağaç dikiyoruz. Boğaçayı Projesi Türkiye'nin en çevreci projesi. Konyaaltı'nın en büyük kanayan yarası oradaki taş ocaklarıydı. Kökünü kazıyoruz şimdi bu Boğaçayı projesiyle onu söyleyen yok. Zamanında Menderes Türel Atatürk Parkında çevre katliamı yapıyor dediler. İçinde tinerciden geçilmiyordu. Biz o parkı yaptık. Antalya'nın en yeşil projesi oldu. Menderes Türel Atatürk Parkı'nda ağaç kesiyor çevre katliamı yapıyor diyen CHP'li milletvekili daha sonra oğlunun nişan törenini o parkın içinde yaptı."

Birlik ve beraberlik vurgusu

Birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Başkan Türel, "Bir ve beraber olursak Antalya'da kimse bileğimizi bükemez ama bunun için çok çalışmamız lazım. Bu yapmakta olduğumuz bütün hizmetlerimizi Antalya'da kapı kapı dolaşıp, ev ev gezerek herkese anlatmamız lazım" dedi. - ANTALYA