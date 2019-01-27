Türel: "Çamur Siyasetinin Çamurunu Biz Temizledik"

Boğaçayı Projesi'nin taşkını önlediğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "Boğaçayı Projesi hem taşkını önledi hem de güzellik kazandırdık. Burası bir çamur deryasıydı. 7 futbol sahası kadar çamur çıkardık.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandırdığı 27 projenin toplu açılışını gerçekleştirdi. Çamur siyasetinin çamurunu biz temizledik." dedi.

Toplu açılış töreninde konuşan ve vatandaşın ilgisine, desteğine teşekkür eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, sevincini buruk bir kalple yaşadığını ifade etti. Antalya'nın büyük bir afetten geçtiğine değinen Başkan Türel, "Evi serası zarar gören hemşerilerimiz, hayatını kaybeden vatandaşlarımız oldu. Devletimiz, milletimiz her türlü şeyi yapıyor. Bu acılara zararlara rağmen iki tesellim var. Antalya son 100 yılda gördüğü Afetlerden birisi yaşadı. Eğer bunu 15 sene önce yaşasaydık saha ciddi şeyler olabilirdi. Yağmur suyu çalışmalarımız alt yapılar sayesinde hayat kurtardı." dedi.

Boğaçayı'nın afetten alnının akıyla çıktığını kaydeden Türel, "Bu kadar fırtına eski halinde olsaydı taşırır ve binalara zarar verebilirdi. Ama işte bu yatırım sayesinde Boğaçay'ı taşmadı. Çok şükür burada da mahcup olmadık. Yaptığımız yatırımla taşkını önlemiş olduk. Biz bu projeyi 2 bin 900 metreküpe göre yaptık. 2 misli Taşkın dayanacak halde yaptık. Zemini ve köprü ayakları güçlenirdik. Bu proje Boğaçayı'nda taşkın riskini önlemiş oldu. Hem taşkını önledi hem de güzellik kazandırdık. Burası bir çamur deryasıydı. 7 futbol sahası kadar çamur çıkardık. Çamur siyasetinin çamurunu biz temizledik." - ANTALYA

Kaynak: İHA