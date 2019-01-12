Türel, Adgiad'ın Konuğu Oldu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya için yeni projeler, yeni eserler ve hizmetler üretmeye çalıştıklarını belirterek, "Bunun için Ankara'nın yollarını aşındırmaktan yorulmayız. Gerekirse kapı önünde de yatarız" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya Doğu ve Güneydoğu Anadolu İş Adamları Derneği (ADGİAD) üyeleri ile bir araya geldi. ADGİAD Başkanı İsmail Kaya ve dernek üyelerinin katıldığı kahvaltılı toplantıda, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekildi. Dernek Başkanı İsmail Kaya, Başkan Türel'in katılımlarından dolayı teşekkür ederken, "Antalya'ya hizmetin önemli ve kıymetli olduğunu biliyoruz. Konyaaltı projesini, Boğaçayı Projesini, Kemer'de yaşayan Antalyalı bir vatandaş olarak söylüyorum, Liman Caddesi Projesi'ni ayakta alkışlıyorum" diye konuştu.

"Gece gündüz çalışıyoruz"

Başkan Menderes Türel de, Türkiye coğrafyasının kültürel anlamda çok zengin olduğuna dikkat çekerek "Bizi 10 senelik belediye başkanlığı, 15 senelik siyaset yaşamımızda sizler çok iyi tanıdınız. Biz hayatımız boyunca ayrımcılık nedir bilmedik. Hep kardeşlik mücadelesi verdik. Hep birlik, beraberlik mücadelesi verdik. Özellikle bu siyasi sürecin hareketlendiği dönemde siyaset yarışmasın, projeler yarışışsın dedim. Adaylar yarışmasın, projeler yarışsın dedim. Çünkü bizler Antalya'yı siyasetin kısır çekişmesine kurban edemeyiz. Antalya büyük bir güzellikler zenginliği. Onun için gece gündüz çalışıyoruz. Antalya'mıza yeni projeler, yeni eserler, yeni hizmetler üretmeye çalışıyoruz" dedi.

"Görmeyenler Boğaçayını görsün"

Boğaçayı Projesi için gece gündüz çalıştıklarını anlatan Başkan Türel, "Boğaçayı 5 -6 ay önce bataklık, sazlık, çöp, adeta Antalya'nın mezbelelik alanıydı. Görmeyenler köprünün üstünden geçiyor iken bir baksınlar. Nasıl bir güzelliğe kavuştuğunu görsünler. Bir takım tartışmalar oldu. Ama bizim orada esas derdimiz taşkın önlemeye yönelik çok önemli bir çalışma yaptık. Bir ay önce yüzyılın en büyük yağışı Antalya'ya düştü. 480 kilogram baktım ellerinde cep telefonlarıyla bazı vatandaşlar köprü mü çöker, dere mi taşar diye heyecanla orada gezindiler ama sukutu hayale uğradılar. O görüntüleri çekebilme fırsatları olmadı. Çünkü biz zaten taşkın önlemeye yönelik projeyi planlamıştık. Biz bu güzellikleri kazandırıyorken hep birileri çıktı, 'Yok suyumuz kirlenecek' Konyaaltı Sahili'ni yapıyorken 'halka kapatacak'; gidin görün şimdi Konyaaltı'nı. Halka açık. Evcil hayvanlarıyla köpeklerin bile parkı haline geldi."

"Antalya'ya hizmeti biz yaparız"

"Bizim derdimiz bu güzellikleri Antalya'ya kazandırmak" diyen Menderes Türel, "Boğaçayı'nın 2. Etabı 2019'da. Biz görevde olursak Antalya kazanıyor. Bunu hep birlikte gördük. O zaman Boğaçayı'nın 2., 3., 4'üncü etapları gelir. Derdimiz makam mevki değil derdimiz sizlerin kazanması. Biz olmayınca da maalesef bu güzellikler olmadı. Bizim olmadığımız 2009-2014 yıllarında bakın. Ben ilk dönemimde 11 kavşak yaptım. Bizden sonra 1 tane ekleyemediler. 11 kilometre raylı sistem yaptım. 1 santim ekleyemediler. Ama geldik 2014'te 11 kavşağı 45 -50 kavşağa çıkardık. 11 km raylı sistemi 55 kilometreye çıkartıyoruz. Keşke yapsalardı bizde bugünlerde görevi devraldıktan sonra belki metroyu yapmış olacaktık. 2019'da Antalya'nın gündeminde artık metro olacak. Konyaaltı büyük limandan şöyle bir yay çizelim Lara Kundu'ya kadar 25 kilometrelik metroyu kimler yapabilir. Kimler kazandırabilir. Bunun hesabın hep birlikte milletçe çok iyi yapmamız lazım. Biz iddia ediyoruz bu güzellikleri Antalya'ya biz kazandırdık, biz kazandırırız" diye konuştu.

"Antalya'ma hizmet etmekten şeref duyacağım"

Başkan Türel, konuşmasında işsizlik sorununa da dikkat çekti. Türel, "Ben çok iyi biliyorum ki hepimizin derdi en çok yansıması bana oluyor işsizlik. Belediyeye insan almakla işsizliği çözemeyiz. Belediyede bu gün 8-10 bin kişi çalışıyor kaç kişi daha alabiliriz. Bana gelen talep zaten 30-40 bin kişi. Bunun hepsine cevap verebilme şansımız yok. Ama işsizliğin en iyi çözümü yatırımdır. Yatırım yapılırsa işsizlik çözülür. Konyaaltı Sahil Projemizi Antalya Yaşam Parkı olarak hizmete sunduktan sonra 1000 kardeşimiz orada ekmek yiyor. Boğaçayı'nı yapacağız 10 bin kardeşimiz onun içinde ekmek sahibi olacak. Ben çok iyi hatırlıyorum, 'Ankara Antalya'dan zengin' diyenler 'Antalya'nın sorunlarını çözmek için niye Ankara'ya gitmiyorsunuz' dediğimizde, 'ben büyük başkanım Ankara ayağımıza gelsin ben Antalyalıları temsil ediyorum Ankara'ya neden gidecekmişim' dediler. Dün Ankara'daydım. İki gün önce yine Ankara'daydım. Yorulmuyoruz. Biz ne diyoruz. 'Antalya'nın meselesi varsa çözümlenmesi için birinin kapısında yatmak gerekiyorsa onu da yaparız' diyoruz. Biz hizmetkar olmanın şerefiyle yaşıyoruz. Antalya'ma hizmet etmekten de her zaman şeref duyacağım" dedi.

ADGİAD Başkanı İsmail Kaya, daha sonra Başkan Türel'e hizmetlerinden dolayı plaket takdim etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA