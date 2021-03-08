Tureks Turizm halka arz ne zaman, kodu nedir? Tureks Turizm halka arz hangi banka ve yerlerden işlem görecek?

Kiler Holding bünyesinde turizm, personel ve öğrenci taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteren Tureks Turizm halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulundu. Ekonomi piyasaları Tureks Turizm halka arz izahnamesini merak ediyor. Tureks Turizm halka arz ne zaman, kodu nedir? Tureks Turizm halka arz hangi bankadan işlem görecek?

TUREKS HALKA ARZ NE ZAMAN?

Halka arzların rekor kıracağı konuşulurken, Tureks Turizm halka arz edeceğini duyurarak kervana katıldı. Şirketin halka arzında dikkat çeken konulardan biri de eşit dağıtım ile yapılacak olması.

Personel ve öğrenci taşımacılığı sektörüyle bilinen Tureks Turizm, Sermaye Piyasası Kurulu'na halka arz için başvuruda bulunduğunu duyurdu. Uzmanlar halka arzın geniş yankı bulacağını düşünürken, şirketin 22.500.000 adet payınhalka arz edeceği duyuruldu.

Şirketin resmi web sitesinde halka arz için yayınlanan izahnamesinde tüm detaylar tarih ve fiyat dışında açıklanmış durumda.

İzahnameye göre, bireysel yatırımcıların halka arzlarda son dönemde özellikle dikkat ettikleri pay dağıtım kısmı olurken, Tureks Turizm'in halka arzının eşit dağıtım ile gerçekleşeceği belirtilmiş durumda.

Şirketin yayınlanmış olan taslak izahnamesinde, halka arza ilişkin hususlar bölümünde şu maddeler yer alıyor;

Şirket paylarının halka arzı OYAK Yatırım tarafından "Borsada Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da gerçekleştirilecektir. Halka arz edilecek paylar için 2 iş günü boyunca talep toplanması planlanmaktadır. Bu sürenin başlangıç ve bitiş tarihleri ayrıca ilan edilecek tasarruf sahiplerine satış duyurusunda belirtilecektir.

Halka arzdan pay almak isteyen yatırımcıların, Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili Yatırım kuruluşlarına başvuruda bulunması gerekmektedir.

Bu yıl gerçekleşen ve tarihi bir rekora imza atan Işık Plastik'in halka arzında, 11,3 milyon hisse pay edilirken, Tureks Turizm'in halka arzında 22.500 bin hisse halka arz edecek. Bireysel yatırımcının eşit dağıtım ile gerçekleşen halka arzlara ilgisi yoğun olurken, Tureks Turizm'in halka arz büyüklüğü son yapılan eşit dağıtım halka arza göre yaklaşık 2 kat büyüklüğünde.

Bireysel yatırımcının, halka arza ilişkin detayların ve tarihin de açıklanmasından sonra, Tureks Turizm halka arzına beklenenden çok fazla talep göstereceği düşünülüyor.