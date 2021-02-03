TUREB, belediyelere "turist rehberleri eşliğinde geziler" düzenlemesini önerdi

Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB) Başkanı Suat Tural, belediyelere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde işsiz kalan turist rehberlerinin finanse edilmesi amacıyla "turist rehberleri eşliğinde yürüyüş gezileri" düzenlemelerini önerdi.

TUREB Başkanı Tural, yaptığı yazılı açıklamada, tüm sektörleri olumsuz etkileyen salgın sürecinde turist rehberlerinin işsiz kaldığını, pek çok turistik tesisin de zor durumda olduğunu belirtti.

Yerel yönetimlerin, Türkiye'nin en önemli endüstrilerinden biri olan turizme destek için çaba sarf etmesi gerektiğini vurgulayan Tural, tüm belediyelere, turizmi hareketlendirebilecek "turist rehberleri eşliğinde kentimizi/şehrimizi tanıyalım" temalı "yürüyüş gezileri" düzenlemeleri çağrısı yaptı.

Kültürel ve doğal güzelliklerin tanıtılması amacıyla 10-15'er kişilik gruplarla yapılmasını önerdikleri gezilerin "basit ve çok yönlü bir kazan-kazan formülü" olduğuna dikkati çeken Tural şunları kaydetti:

"Bu turlarda, yasalara ve mevzuata uygun şekilde acenteler görevlendirilebilir. Tüm bunları belediyelerin finanse etmesi zor durumda olan büyük bir endüstriye can verebilir. Böylelikle meslektaşlarımız işlerini yapabilecekler, vatandaşlarımız yaşadıkları kentin tarihi ve doğal güzelliklerini görecek ve öğrenecekler. Aynı zamanda da o bölgedeki esnafımız canlılık yaşayacak. Kısacası, kazan kazan formülü devreye girmiş olacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu