TÜRDEB tarafından verilen "Dergi Ödülleri"ni kazananlar açıklandı

?????????????? Türkiye Dergiler Birliği (TÜRDEB) tarafından, 37 kategoride verilen "Dergi Ödülleri"ni kazananlar belirlendi.

TÜRDEB tarafından oluşturulan komisyonca 2020 yılı boyunca izlenen ve analiz edilen dergiler, seçici kurul tarafından ödüle değer görüldü.

TÜRDEB Başkanı Fatih Bayhan, dergi ödüllerinin bu yıldan itibaren her yılın ilk ayının ilk haftası açıklanacağını belirterek, "Ödüller, salgın nedeniyle toplu programlarla ilgili yasağın kalkmasından sonra gerçekleştirilecek törende takdim edilecek. İnşallah bu salgın günlerini maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet ederek hızlıca atlatırız. Dergilerimizle bir araya geleceğimiz güzel günleri özlemle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

2020 yılı TÜRDEB Dergi Ödülleri kategorilerinde ödül almaya hak kazananlar şöyle:

Tasarım: Karabatak Dergisi

İçerik: Hece Dergisi

Editör: Haber Ajanda Dergisi

Gençlik: Genç Öncüler Dergisi

Kadın: Seyyide Dergisi

Çocuk: TRT Çocuk Dergisi

Polisiye Dergisi: 221B Fanzin Dergisi

Dergi Dostu Yazar: Mustafa Uçurum

Dergi Dostu Gazete: Milat Gazetesi

Dergi Dostu Haber Sitesi: Haber7.com

Dergi Dostu Portal: Dünya Bizim (dünyabizim.com)

Dergi Dostu Belediye: Esenler Belediyesi

Kamu Dergiciliği: Diyanet Dergisi

Sektörel Yayıncılık : Aktüel Arkeoloji Dergisi

Haber Dergiciliği: Gerçek Hayat

Sanat: Dergah Dergisi

Popüler Dergi: Lacivert Dergisi

Kültür: Edebiyat Ortamı

Edebiyat -Şiir : Yedi İklim Dergisi

Spor: Sokrates Spor Dergisi

Şehir: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayını - Düşünen Şehir

Akademik: Vakıflar Dergisi

Blog: Cevat Akkanat

Tarih: Derin Tarih

Sesli Dergi: Sesli Makalem

Seyahat-Gezi: Skylife - Türk Hava Yolları Yayını

Düşünce-Analiz : Türkiye Günlüğü

Dış Politika: Türk Diplomatic Dergisi

Dijital Dergi: Dilhane Dergisi

Mizah: Fikri Dergisi

Halk Kültürü: Halk Edebiyatı Dergisi

Yılın Gelecek Vadeden Dergisi: Genç Yürekler

Yılın En İyi Çıkış Yapan Dergisi: Muhit Dergisi

Yılın Üzen Dergi Haberi : Keşkül Dergisi'nin son sayısını çıkarması

Yılın Dergi Arşivcisi: Selahattin Öztürk

Dil Kullanımı Özel Ödülü: Dil Edebiyat Dergisi

Dergi Özel Ödülü: OT Dergi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı