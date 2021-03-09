Turbo Kid Oyunu duyuruldu
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Turbo Kid Oyunu duyuruldu

09.03.2021 18:17 | Son Güncelleme: 09.03.2021 18:21
Turbo Kid Oyunu duyuruldu

Turbo Kid filmini baz alıyor.

Geliştirici Outerminds, Metroidvania türünde olan Turbo Kid oyununu duyurdu. Turbo Kid, 2015 yılında Kanada'da vizyona giren Turbo Kid filmini baz alıyor. 2022 yılında çıkış yapması planlanırken, hangi platformlar üzerinden çıkış yapacağı ise açıklanmadı.

Turbo Kid kıyamet sonrası dünyada geçecek. The Kid'in bir arkadaşını aramak için çorak araziden geçerken kendi başının çaresine bakmak zorunda olduğu uzak bir gelecekte geçiyor. Ayrıca oyunun filmle kesinlikle uyumlu olacağı da belirtildi.

Turbo Kid Duyuru Fragmanı

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Kaynak: Playerbros

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