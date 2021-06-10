Türbin Mesire Alanı'ndaki bakım ve çevre düzenlemesi çalışmaları başladı
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Türbin Mesire Alanı'ndaki bakım ve çevre düzenlemesi çalışmaları başladı

Türbin Mesire Alanı'ndaki bakım ve çevre düzenlemesi çalışmaları başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bulunan ve hafta sonu yüzlerce kişinin akın ettiği Türbin Mesire Alanı'ndaki bakım ve çevre düzenleme çalışmaları başladı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bulunan ve hafta sonu yüzlerce kişinin akın ettiği Türbin Mesire Alanı'ndaki bakım ve çevre düzenleme çalışmaları başladı.

Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yaz mevsimi ile birlikte Bozüyüklülerin yanı sıra çevre illerden gelen pek çok misafiri ağırlayan Türbin Mesire Alanı'nda bakım ve çevre düzenleme çalışmaları başladı. Alanının her daim temiz ve bakımlı olması için çalışmalar sürerken, ekipler tarafından dere içerisindeki yabani otlar temizledi, kamelyaların ve çocuk oyun alanlarının bakımları yapıldı. - BİLECİK

Türbin Mesire Alanı'ndaki bakım ve çevre düzenlemesi çalışmaları başladı
Türbin Mesire Alanı'ndaki bakım ve çevre düzenlemesi çalışmaları başladı
Türbin Mesire Alanı'ndaki bakım ve çevre düzenlemesi çalışmaları başladı
Türbin Mesire Alanı'ndaki bakım ve çevre düzenlemesi çalışmaları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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