Türbeyi Ziyarete Gelenler Tonlarca Şeker Alıyor

Siirt'in Baykan ilçesindeki Veysel Karani Türbesi ziyaretçi akınına uğruyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelerek türbeyi ziyaret eden vatandaşlar esnafın da yüzünü güldürüyor. Esnaf, ayda tonlarca ziyaret şekeri satıyor.

Baykan ilçesindeki Veysel Karani Türbesi ziyaretçi akınına uğruyor. Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar, dua etmek için türbeye geliyor. Daha sonra çarşıyı da gezen vatandaşlar esnafın yüzünü güldürürken, esnaf ayda tonlarca ziyaret şekeri satıyor. Esnaf Bayram Zorlu, Veysel Karani Beldesi'nde yaşanan hareketliliğin yüzlerini güldürdüğünü belirterek, 6 yıldır hediyelik eşya ve şeker satarak geçimini sağladığını ifade etti. En çok şeker sattıklarını anlatan Zorlu, "Bu şekerler burada yapılıyor. Ayda bir ton şeker satıyoruz. Bütün dükkanlar şeker satıyor. Gelirimizin büyük çoğunluğu şeker üzerinedir. Türkiye'nin dört tarafından ve yurtdışından ziyaretçilerimiz oluyor. Bu da ekonomik anlamda iyi bir katkı sağlıyor" dedi.

"Şeker almadan gitmiyorlar"

Kutbettin Cengiz adlı esnaf, beldenin tek geçim kaynağının gelen ziyaretçilerin aldıkları hediyelik eşyalar olduğunu aktararak, "Burada 7-8 yıllık esnafım. Bizim buradaki geçim kaynağımız ziyaret şekeridir genel olarak. Tabi yanında başka eşyalar da satıyoruz ama temel geçim kaynağımız şekerdir. Ziyarete gelen vatandaşların şeker almadan gittiklerini hiç görmedim. Genelde ziyarete gelen bütün insanların yüzde doksan dokuzu şeker alıp öyle gidiyor buradan. Ayda 2 ton şeker satıyoruz. Bu da ekonomi olarak bize çok güzel bir katkı sağlıyor" diye konuştu.

Konya'dan yakınlarıyla ziyaret için günübirlik geldiklerini anlatan Fatma Çarkak ise "Veysel Karani Hazretlerinin türbesine gelerek ibadetimizi tamamladık. Kendimize ve sevdiklerimize bol bol dua ettik. Sevdiklerimize, yakınlarımıza hediyelik eşya aldıktan sonra gideceğiz. Herkesi buraya bekliyoruz" ifadelerinde bulundu.

Başka bir vatandaş ise ibadetlerinin ardından çarşıyı gezdiklerini anlatarak, yakınlarına götürmek için şeker aldıklarını dile getirdi. - SİİRT