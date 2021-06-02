Türbeyi kazarak define aradılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türbeyi kazarak define aradılar

Türbeyi kazarak define aradılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de gözleri dönen defineciler, Şem-Un El Gazi Hazretleri Türbesi'ni kazarak define aradı.

Kayseri'de gözleri dönen defineciler, Şem-Un El Gazi Hazretleri Türbesi'ni kazarak define aradı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Şeyhşaban mahallesinde bulunan Şem-Un El Gazi Hazretleri Türbesi'nde gece vakti defineciler, yaptıkları kazı ile define aradı.

Sabah saatlerinde durumu fark eden mahalle halkı jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri olay yerinde yaptıkları inceleme sonrasında definecilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Mahalle halkı, türbeyi kazarak define arayanların Mescid-i Aksa'da zulüm yapanlardan farkının bulunmadığını belirterek, güvenlik güçlerinin türbeye saygısızlık yapanları yakalayacaklarına ve adalete teslim edeceklerine inandıklarını ifade etti. - KAYSERİ

Türbeyi kazarak define aradılar
Türbeyi kazarak define aradılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Annesinin sevgilisi tarafından döverek öldürülen minik Alperen'in annesi için verilen beraat kararına itiraz
Annesinin sevgilisi tarafından döverek öldürülen minik Alperen'in annesi için verilen beraat kararına itiraz
Kamyonetten kaçan manda şehri birbirine kattı
Kamyonetten kaçan manda şehri birbirine kattı
Son dakika: 4'üncü kattan düşen stajyer avukat hayatını kaybetti
Son dakika: 4'üncü kattan düşen stajyer avukat hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Muharrem İnce Nikos Dendias Antony Blinken İbrahim Aydemir
Magazin Beren Saat İlker Kaleli Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Okay Yokuşlu Ergin Ataman Abdullah Avcı Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türbeyi kazarak define aradılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 10:03:56. #1.15#

title