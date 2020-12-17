Türbeye Fransız tarzı tente takılmasına tepki (2)

TENTE SÖKÜLDÜ

Bolu'nun Göynük ilçesinde Fatih Sultan Mehmet'in hocası Akşemseddin Hazretleri Türbesi'nde bulunan Fransız usulü tente söküldü. Belediye ekipleri tarafından sökülen tentenin yerine, Anıtlar Kurulu ile temasa geçilerek usulüne uygun ahşap bir koruyucu yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK