Türbeye Fransız tarzı tente takılmasına tepki (2)
17.12.2020 16:24 | Son Güncelleme: 17.12.2020 16:30
TENTE SÖKÜLDÜBolu'nun Göynük ilçesinde Fatih Sultan Mehmet'in hocası Akşemseddin Hazretleri Türbesi'nde bulunan Fransız usulü tente söküldü.
TENTE SÖKÜLDÜ
Bolu'nun Göynük ilçesinde Fatih Sultan Mehmet'in hocası Akşemseddin Hazretleri Türbesi'nde bulunan Fransız usulü tente söküldü. Belediye ekipleri tarafından sökülen tentenin yerine, Anıtlar Kurulu ile temasa geçilerek usulüne uygun ahşap bir koruyucu yapılacağı öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK