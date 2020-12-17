Türbeye Fransız tarzı tente takılmasına tepki (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Türbeye Fransız tarzı tente takılmasına tepki (2)

17.12.2020 16:24 | Son Güncelleme: 17.12.2020 16:30
Türbeye Fransız tarzı tente takılmasına tepki (2)

TENTE SÖKÜLDÜBolu'nun Göynük ilçesinde Fatih Sultan Mehmet'in hocası Akşemseddin Hazretleri Türbesi'nde bulunan Fransız usulü tente söküldü.

TENTE SÖKÜLDÜ

Bolu'nun Göynük ilçesinde Fatih Sultan Mehmet'in hocası Akşemseddin Hazretleri Türbesi'nde bulunan Fransız usulü tente söküldü. Belediye ekipleri tarafından sökülen tentenin yerine, Anıtlar Kurulu ile temasa geçilerek usulüne uygun ahşap bir koruyucu yapılacağı öğrenildi.


Türbeye Fransız tarzı tente takılmasına tepki (2)
Türbeye Fransız tarzı tente takılmasına tepki (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Cansu Dere Şevket Çoruh Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses
Spor Neymar Falcao Abdullah Avcı Ümit Şamiloğlu Cristiano Ronaldo
Tüm Haberler Milli İngiltere Fenerbahçe Altay Bayındır
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türbeye Fransız tarzı tente takılmasına tepki (2) | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 16:30:41. #1.15#
title