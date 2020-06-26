Türbelerde 'YKS' öncesi ziyaret Türbelerde 'YKS' öncesi ziyaret Kayseri'de yarın başlayacak olan YKS sınavı öncesinde türbelerde yoğunluk yaşanıyor.

Türbelerde 'YKS' öncesi ziyaret

KAYSERİ - Kayseri'de yarın başlayacak olan YKS sınavı öncesinde türbelerde yoğunluk yaşanıyor.

Kayseri'de yarın başlayacak olan YKS sınavı öncesinde sınava girecek olan öğrenciler ve aileleri türbelerde yoğunluk oluşturdu. Kentin manevi önderlerinden Seyyid Burhanettin Hazretleri Türbesi'ne gelen öğrenci ve veliler, Kur'an-ı Kerim okuyarak, dua etti.

Bazı öğrenci ve velilerde türbede bulunan vatandaşlara ikramda bulundu.

Kaynak: İHA