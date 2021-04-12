TÜRBELER RAMAZANDA ZİYARETE AÇIK OLACAK
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TÜRBELER RAMAZANDA ZİYARETE AÇIK OLACAK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
TÜRBELER RAMAZANDA ZİYARETE AÇIK OLACAK

İSTANBUL'da türbelerin ramazanda ziyarete açık olmasına karar verildi.

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İSTANBUL'da türbelerin ramazanda ziyarete açık olmasına karar verildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz yıl ziyarete kapalı olan türbeler bu ramazan açık olacak.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Ramazan Ayı Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.Genelgede, türbelerle ilgili, "Ramazan ayı ile birlikte türbe ziyaretlerinde yaşanabilecek artış ve bu şekilde oluşabilecek kalabalıkların oluşturacağı riske karşı yetkili birimlerce fiziki mesafe kurallarının eksiksiz uygulanması başta olmak üzere gerekli önlemlerin alınması sağlanacak" denildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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