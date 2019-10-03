TURBELDAK Vişneli-Nazarköy etabını keyifle tamamladı

03.10.2019 11:23

Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi (TURBELDAK) Pazar günü yeni katılan doğa severlerle birlikte Vişneli-Nazarköy etabını keyifli bir şekilde tamamladı.



Her hafta farklı bir yerde doğaseverler ile buluşmayı hedefleyen TURBELDAK bu kapsamda yeni yerler keşfetmek isteyen vatandaşların da etkinliklere katılımları konusunda davet ediyor.



Kuruluş amaçlarından biri her hafta daha çok insanı doğa ile buluşturmak olan TURBELDAK bu hafta da yeni katılım sağlayan doğaseverler ile Vişneli-Nazarköy etabında keyifli bir yürüyüş gerçekleştirdi. Her hafta Pazar günleri farklı yerlerde yürüyüşlerin gerçekleşeceği belirtilirken, doğayla iç içe olmak isteyen vatandaşların etkinliklere katılabileceği de bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İHA