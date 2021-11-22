TURBELDAK Kemalpaşa-Ören etabını tamamladı

Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi (TURBELDAK) hafta sonu etkinliğinde Kemalpaşa-Ören etabını tamamladı.

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüne bağlı TURBELDAK, hafta sonu gerçekleştirdiği yürüyüş ve tırmanış etkinliklerine Kemalpaşa - Ören etabını ekledi. TURBELDAK üyelerinin katıldığı etkinlik sabah saatlerinde Ören Piknik Alanı'ndan başladı. Zorlu bir yürüyüş ve tırmanışı tamamlayarak Ören Kanyonu'na ulaşan yürüyüş severler, köye geri dönerek etkinliği tamamladı.

Yürüyüş hakkında bilgilendirmelerde bulunan Yaz-Kış Yürüyüş Lideri Orhan Mert, "TURBELDAK üyelerimizle birlikte zorlu bir etap olan Kemalpaşa-Ören etabında doğa yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Haftada bir gün dahi olsa internet ve cep telefonundan uzaklaşarak doğanın keyfini yaşayabilmek amacıyla yürüyüş ve tırmanış etkinliklerimizi düzenliyoruz. Kemalpaşa-Ören etabımıza katılan tüm üyelerimize teşekkür ederim" dedi. - MANİSA