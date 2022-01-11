Türbe ziyaretine geldikleri köyde kayboldu

Bursa'dan türbe ziyareti için Afyonkarahisar'a gelen ailenin 24 yaşındaki oğulları bir anda ortadan kayboldu. Zihinsel engelli genç AFAD ekiplerinin yaklaşık 10 saat süren çalışması sonrası bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Bursa'dan İhsaniye ilçesine bağlı Karacaahmet köyüne gelen Turan ailesi turba ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaretin ardından dolaşmak isteyen ev zihinsel engelli olduğu belirtilen Muhammet Ali Turan'dan kısa süre sonra haber alamayan aile üyeleri durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplere AKUT da destek verdi. Turan için başlatılan arama çalışmaları gece boyunca devam ederken, kaybolan genç kaybolduktan yaklaşık 10 saat sonra Muratlar köyü yakınlarından bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Turan daha sonra ailesine teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR