Türbe ziyaretinden dönen kafile kaza yaptı: 6 ölü, 11 yaralı (2)

ÖLÜ VE YARALI SAYISI BELLİ OLDUİzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, içerisinde türbe ziyaretinden dönen vatandaşların bulunduğu servis midibüsünün yaptığı kazada itfaiye ekiplerinin araç içerisinde yaptığı çalışma sonucu ölü ve yaralı sayısı belli oldu.