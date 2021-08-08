Türbe ziyaretinden dönen kafile kaza yaptı: 6 ölü, 11 yaralı (2)
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Türbe ziyaretinden dönen kafile kaza yaptı: 6 ölü, 11 yaralı (2)

Türbe ziyaretinden dönen kafile kaza yaptı: 6 ölü, 11 yaralı (2)
Demirören Haber Ajansı / Kemalpaşa (İzmir) - Haberler | Güncel

ÖLÜ VE YARALI SAYISI BELLİ OLDUİzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, içerisinde türbe ziyaretinden dönen vatandaşların bulunduğu servis midibüsünün yaptığı kazada itfaiye ekiplerinin araç içerisinde yaptığı çalışma sonucu ölü ve yaralı sayısı belli oldu.

ÖLÜ VE YARALI SAYISI BELLİ OLDU

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, içerisinde türbe ziyaretinden dönen vatandaşların bulunduğu servis midibüsünün yaptığı kazada itfaiye ekiplerinin araç içerisinde yaptığı çalışma sonucu ölü ve yaralı sayısı belli oldu. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kemalpaşa ilçemiz Sarıçalı mahallesi Hamzababa yolu üzerinde şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanan araçta, Kınıklı 6 hemşehrimiz vefat etmiş, 11 hemşehrimiz yaralanmıştır. Vefat eden hemşehrilerimize Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar dilerim" dedi.Öte yandan Kemalpaşa Kaymakamı Kemal Kızılkaya kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu. Arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından midibüzün kaldırılması için olay yerine vinç çağrıldı.

KEMALPAŞA (İzmir), DHA)


Türbe ziyaretinden dönen kafile kaza yaptı: 6 ölü, 11 yaralı (2)
Türbe ziyaretinden dönen kafile kaza yaptı: 6 ölü, 11 yaralı (2)
Türbe ziyaretinden dönen kafile kaza yaptı: 6 ölü, 11 yaralı (2)
Türbe ziyaretinden dönen kafile kaza yaptı: 6 ölü, 11 yaralı (2)
Türbe ziyaretinden dönen kafile kaza yaptı: 6 ölü, 11 yaralı (2)
Türbe ziyaretinden dönen kafile kaza yaptı: 6 ölü, 11 yaralı (2)
Türbe ziyaretinden dönen kafile kaza yaptı: 6 ölü, 11 yaralı (2)
Türbe ziyaretinden dönen kafile kaza yaptı: 6 ölü, 11 yaralı (2)
Türbe ziyaretinden dönen kafile kaza yaptı: 6 ölü, 11 yaralı (2)
Türbe ziyaretinden dönen kafile kaza yaptı: 6 ölü, 11 yaralı (2)
Türbe ziyaretinden dönen kafile kaza yaptı: 6 ölü, 11 yaralı (2)
Türbe ziyaretinden dönen kafile kaza yaptı: 6 ölü, 11 yaralı (2)
Türbe ziyaretinden dönen kafile kaza yaptı: 6 ölü, 11 yaralı (2)
Türbe ziyaretinden dönen kafile kaza yaptı: 6 ölü, 11 yaralı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kemalpaşa (İzmir)

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