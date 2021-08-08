Türbe ziyareti dönüşü feci kaza: ölü ve yaralılar var
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Türbe ziyareti dönüşü feci kaza: ölü ve yaralılar var

Türbe ziyareti dönüşü feci kaza: ölü ve yaralılar var
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'in Bergama ve Kınık ilçesinden Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki Hamza Baba Türbesini ziyarete gelenleri taşıyan minibüs dönüş yolunda uçuruma yuvarlandı.

İzmir'in Bergama ve Kınık ilçesinden Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki Hamza Baba Türbesini ziyarete gelenleri taşıyan minibüs dönüş yolunda uçuruma yuvarlandı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Hamza Baba türbesini ziyaret edenleri taşıyan minibüs, İzmir dönüşünde Kemalpaşa ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma burun üstü çakıldı. İlk edinilen bilgilere göre, çok sayıda yaralının ve ölünün olduğu öğrenildi.

(İlker Uyar/İHA)

Türbe ziyareti dönüşü feci kaza: ölü ve yaralılar var
Türbe ziyareti dönüşü feci kaza: ölü ve yaralılar var
Türbe ziyareti dönüşü feci kaza: ölü ve yaralılar var
Türbe ziyareti dönüşü feci kaza: ölü ve yaralılar var
Türbe ziyareti dönüşü feci kaza: ölü ve yaralılar var
Türbe ziyareti dönüşü feci kaza: ölü ve yaralılar var
Türbe ziyareti dönüşü feci kaza: ölü ve yaralılar var
Türbe ziyareti dönüşü feci kaza: ölü ve yaralılar var
Türbe ziyareti dönüşü feci kaza: ölü ve yaralılar var
Türbe ziyareti dönüşü feci kaza: ölü ve yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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