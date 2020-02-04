: Türbe Mahallesi sakinlerinden "mera" tepkisi

04.02.2020 19:02 | Son Güncelleme: 04.02.2020 19:04

Bafra ilçesine bağlı Türbe Mahallesi sakinleri, köylerinin merasına sebze meyve hali yapılmak istendiğini belirterek, "meralar betonlaştırılmasın" tepkisinde bulundu.

Köyün merasında bir araya gelen köy sakinleri adına açıklama yapan muhtar Aşur Güngör, Samsun Büyükşehir Belediyesinin ilçede yeni sebze meyve halini Türbe Mahallesi mera alanında yapılacağını duyurduğuna işaret etti.

"Bizim köyümüzün bundan başka merası yok." diyen Güngör, şunları dile getirdi:

"Buradaki komşularımızın hayvanlarını meraya salıyor. Sabah tarlaya gidip akşam dönerken hayvanlarını alıp evlerine gidiyorlar. Her şey pahalandı, yemler, inekler. Vatandaş burada sebze para etmediğinde hayvanını satıyor, kendi ihtiyacını karşılıyor. Biz sadece kendi meramızı değil, Türkiye genelindeki meraların betonlaştırılmasına karşıyız. Burası sebze üretimi açısından elverişli topraklara sahip. Sonuçta ben de çiftçiyim, fakat burası hal için uygun alan değil. Biz hale veya yapılan işlere karşı değil, meraların betonlaştırılmasına karşıyız."

Köy sakinlerinden Serdar Saraç da "Önceki Tarım Bakanımız Fakıoğlu buraya yapmış olduğu ziyarette, 'Meraya hal mi yapılır ?' ibaresini kullanmıştı. Görüldüğü üzere kış günü de olsa insanlar hayvanlarını otlatmaya devam ediyor. Bu da köye gelir kaynağı sağlıyor. " dedi.

Köylerinin merasına sebze meyve hali yapılmasını istemediklerini vurgulayan Saraç, "Türkiye'deki meraların betonlaştırılmasını milli bir kayıp olarak görüyoruz. Burada bir kamu yararı yok. Buralar kaybedilirse bir daha geri dönüşü olmaz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Haber Videosu