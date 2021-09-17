TURAZ Şahini-2021 Tatbikatı tamamlandı - Haberler
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TURAZ Şahini-2021 Tatbikatı tamamlandı

AA / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel

Konya'daki 3'üncü Hava Jet Üs Komutanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirilen TURAZ Şahini-2021 Tatbikatı sona erdi.

Konya'daki 3'üncü Hava Jet Üs Komutanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirilen TURAZ Şahini-2021 Tatbikatı sona erdi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Konya'daki 3'üncü Hava Jet Üs Komutanlığımızın ev sahipliğinde gerçekleşen ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri unsurlarının da katıldığı TURAZ Şahini-2021 Tatbikatı başarıyla tamamlandı. Tatbikatı başarıyla icra eden tüm personeli kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.

TURAZ Şahini-2021 Tatbikatı tamamlandı

TURAZ Şahini-2021 Tatbikatı tamamlandı

TURAZ Şahini-2021 Tatbikatı tamamlandı

TURAZ Şahini-2021 Tatbikatı tamamlandı
AA / Orhan Onur Gemici - Son Dakika Haberleri
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Haber: TURAZ Şahini-2021 Tatbikatı tamamlandı - Haberler
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