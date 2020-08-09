TurAz Kartalı tatbikatında Türk ve Azerbaycan helikopterleri ortak hedefleri imha etti Türkiye ile Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan'da başlattığı ortak askeri tatbikat "TurAz Kartalı 2020" devam ediyor.

Türkiye ile Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan'da başlattığı ortak askeri tatbikat "TurAz Kartalı 2020" devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikatta helikopterler temsili düşmana ait hedeflerin, hareketli ve hareketsiz zırhlı araçlarının tespit ve imhası yönünde çeşitli görevler icra etti. Bakanlığın paylaştığı görüntülerde helikopterlerin farklı manevralar yapması görülüyor. Kaynak: AA