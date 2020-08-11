TurAz Kartalı Tatbikatı, yakın hava desteği ve hava hücum harekatı eğitimleriyle sürüyor
- TurAz Kartalı Tatbikatı, yakın hava desteği ve hava hücum harekatı eğitimleriyle sürüyor Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TurAz Kartalı Tatbikatı'nın, yakın hava desteği ve hava hücum harekatı eğitimleriyle sürdüğünü açıkladı.
11.08.2020 17:07 | Son Güncelleme: 11.08.2020 18:12
- TurAz Kartalı Tatbikatı, yakın hava desteği ve hava hücum harekatı eğitimleriyle sürüyor
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TurAz Kartalı Tatbikatı'nın, yakın hava desteği ve hava hücum harekatı eğitimleriyle sürdüğünü açıkladı.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Azerbaycan'da başarıyla devam eden TurAzKartalı Tatbikatı, yakın hava desteği ve hava hücum harekatı eğitimleriyle sürüyor" denildi.
Kaynak: İHA